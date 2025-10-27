Лунин стал "героем" Эль-Класико: как сыграли украинцы в топ-лигах на выходных (видео)

Испания

Самые интересные события с нашими происходили на футбольных полях Пиренеев.

Сначала Виктор Цыганков и Владислав Ванат впервые вместе вышли в "основе" "Жироны" и не удержали победу.

А потом Андрей Лунин стал "героем" Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной", проведя весь матч на скамейке запасных.

В конце игры, после удаления барселонца Педри, на поле возник конфликт между футболистами обеих команд. В нем приняли участие и запасные, в частности Лунин. Сначала сообщалось, что украинский голкипер получил за это желтую карточку. Однако в официальном протоколе матча отмечается, что Лунин был удален. За то, что "покинул собственную скамейку запасных и двинулся в сторону скамейки соперников", и за "агрессивное поведение".

"Реал" выиграл в Эль-Класико со счетом 2:1 и оторвался от "Барселоны" в турнирной таблице на пять очков. В то же время "Жирона" плетется в турнире последней.

Англия

Продолжает приятно удивлять "Брентфорд" Егора Ярмолюка. В 9-м туре АПЛ команда победила "Ливерпуль" (3:2). Для действующих чемпионов это поражение стало четвертым подряд.

Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда", но на 29-й минуте получил травму и был заменен.

Другие команды украинцев потерпели поражения. "Ноттингем" без Александра Зинченко, который травмировался в матче Лиги Европы, проиграл "Борнмуту" (0:2). А "Эвертон" потерпел разгром от "Тоттенхэма" (0:3). Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

После 9-ти туров в АПЛ лидирует столичный "Арсенал" (22 пункта). "Брентфорд" идет 11-м (13 очков), "Эвертон" - 14-м (11), "Ноттингем" - 18-м (5).

Италия

"Рома" Артема Довбика в 8-м туре Серии А на выезде победа "Сассуоло" (1:0). Единственный и победный гол "волки" забили на 16-й минуте - точным ударом отметился Пауло Дибала.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на замену на 50-й минуте и результативными действиями не отметился.

"Дженоа" Руслана Малиновского в гостях уступила "Торино" (1:2). Украинский полузащитник вышел в стартовом составе команды и провел на поле 86 минут. Это был его самый длинный матч за клуб за полтора года.

"Рома" благодаря победе сравнявшись по очкам с "Наполи" (по 18 пунктов) - эти команды лидируют в Серии А. "Дженоа" (3 очка) - на последнем месте.