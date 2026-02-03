ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Футболист клуба УПЛ исчез на сборах в Турции: никто не знает где он

Вторник 03 февраля 2026 20:46
UA EN RU
Футболист клуба УПЛ исчез на сборах в Турции: никто не знает где он Эрен Айдин (фото: ФК "Верес")
Автор: Андрей Костенко

Ривненский "Верес" столкнулся с проблемной ситуацией вокруг одного из своих ведущих футболистов. Он самовольно покинул расположение команды на сборах в Турции и не выходит на связь с клубом.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram "Вереса".

Загадочное исчезновение из отеля

Инцидент произошел утром 3 февраля. По официальной информации, 22-летний турецкий форвард "красно-черных" Эрен Айдин без предупреждения покинул отель, где живет команда, и с того момента не контактирует ни с руководством, ни с тренерским штабом.

В клубе отмечают, что пока не имеют сведений о местонахождении игрока. Дополнительные подробности обещают сообщить позже.

Возможный конфликт с руководством

В то же время ситуация могла вызревать уже некоторое время. Ранее спортивные инсайдеры сообщали о напряженных отношениях между футболистом и руководством "Вереса".

По их данным, Айдин был недоволен тем, что клуб отказался рассматривать варианты его трансфера, несмотря на интерес из Турции и Португалии.

Также речь шла о возможном бойкоте матчей со стороны игрока и работе его агента над досрочным расторжением контракта. Стороны пытались уладить ситуацию, однако компромисса, вероятно, достичь не удалось.

Что известно о Айдине

Турецкий нападающий присоединился к "Вересу" в сентябре прошлого года. Его соглашение с ровенским клубом рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Сейчас в "Вересе" ожидают объяснений от игрока и не исключают дисциплинарных мер в соответствии с условиями контракта.

Ранее мы рассказали, как "Шахтер" уступил команде четвертой лиги в первом матче года.

Также узнайте о топ-10 переходов в УПЛ в текущее трансферное окно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ Верес
Новости
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом