"Ливерпуль" снова проваливается: худший старт чемпиона АПЛ за последние годы

Один из худших стартов среди чемпионов

В 11-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы потерпели разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили преимущество еще до перерыва, а финальную точку в матче поставил бельгиец Жереми Доку дальним ударом во втором тайме.

После первых 11 туров "красные" имеют лишь 18 очков (шесть побед и пять поражений).

Такой результат отправил команду в топ-5 чемпионов с худшим стартом в сезоне защиты титула с момента основания Премьер-лиги в 1992 году.

Среди антирекордсменов:

"Челси" (2015/16) - 11 очков

"Лестер" (2016/17) - 12 очков

"Блэкберн" (1995/96) - 14 очков

"Ливерпуль" (2025/26) - 18 очков

"Манчестер Юнайтед" (2001/02) - 18 очков

Худший показатель принадлежит "Челси" Жозе Моуринью, который после 11 туров сезона 2015/16 получил лишь 11 баллов.

Позиция в таблице и следующий соперник

После 11 туров "Ливерпуль" идет восьмым в турнирной таблице, отставая от лидера "Арсенала" на восемь очков.

Следующую игру команда проведет после международной паузы - 22 ноября на выезде против "Ноттингем Форест", за который выступает украинец Александр Зинченко.