"Ливерпуль" снова проваливается: худший старт чемпиона АПЛ за последние годы

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" переживает сложный старт сезона АПЛ 2025/26. После разгрома от "Манчестер Сити" команда Арне Слота набрала всего 18 очков в первых 11 турах и оказалась среди худших стартов среди действующих чемпионов в истории лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический портал Opta.
В 11-м туре чемпионата Англии мерсисайдцы потерпели разгром от "Манчестер Сити" со счетом 0:3.
Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили преимущество еще до перерыва, а финальную точку в матче поставил бельгиец Жереми Доку дальним ударом во втором тайме.
После первых 11 туров "красные" имеют лишь 18 очков (шесть побед и пять поражений).
Такой результат отправил команду в топ-5 чемпионов с худшим стартом в сезоне защиты титула с момента основания Премьер-лиги в 1992 году.
Худший показатель принадлежит "Челси" Жозе Моуринью, который после 11 туров сезона 2015/16 получил лишь 11 баллов.
После 11 туров "Ливерпуль" идет восьмым в турнирной таблице, отставая от лидера "Арсенала" на восемь очков.
Следующую игру команда проведет после международной паузы - 22 ноября на выезде против "Ноттингем Форест", за который выступает украинец Александр Зинченко.
