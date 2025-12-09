Лига чемпионов стартует новым туром: полное расписание матчей и когда играют украинцы

Ключевые встречи с участием украинских футболистов

В эту игровую неделю сразу шесть украинских игроков могут выйти на поле в составах своих иностранных команд.

Во вторник, 9 декабря, греческий "Олимпиакос" с форвардом Романом Яремчуком, которого главный тренер Хосе Луис Мендилибар включил в заявку, сойдется с казахстанским "Кайратом".

Хотя Яремчук, который в этом сезоне отметился тремя голами и одним ассистом в девяти матчах, вряд ли появится в стартовом составе из-за конкуренции с Аюбом Эль-Кааби и Мехди Тареми, его присутствие в заявке подтверждено.

В тот же день лондонский "Челси" без отстраненного из-за допинга вингера Михаила Мудрика сразится с итальянской "Аталантой" в 22:00.

"Карабах" с Алексеем Кащуком 10 декабря примет нидерландский "Аякс". Несмотря на значительную разницу в рыночной стоимости составов, азербайджанская команда рассчитывает использовать домашнюю поддержку и нестабильность соперника.

У "Аякса" не сыграют сразу два ключевых футболиста - Кеннет Тейлор и Йосип Шутало, которые выпали из-за травм.

ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного, который вернулся в состав после болезни, встретится с испанским "Атлетиком" Бильбао в 22:00. Французский клуб будет иметь значительные кадровые потери из-за травм и дисквалификации.

Португальская "Бенфика" голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова примет итальянское "Наполи". Эта встреча привлекает повышенное внимание, поскольку лиссабонский клуб сейчас занимает 30-ю позицию в общей таблице, имея лишь три очка, тогда как неаполитанцы идут 20-ми с семью пунктами.

Мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина примет английский "Манчестер Сити" в противостоянии, которое уже стало классикой Лиги чемпионов.

Предварительно сообщалось, что французский лидер "Реала" Килиан Мбаппе не участвовал в предматчевой тренировке из-за дискомфорта в левой ноге.

Центральные противостояния тура

Отдельное внимание привлекают несколько матчей, которые обещают стать настоящим украшением тура.

"Интер" - "Ливерпуль": Это противостояние несет в себе немало интриги из-за кризиса английского клуба. "Интер" набрал максимальное количество очков с легкими соперниками, тогда как "Ливерпуль" столкнулся со спадом в национальной лиге и внутренними конфликтами.

"Брюгге" - "Арсенал": Канониры, которые являются единственной командой ЛЧ, идущей без поражений и только с одним пропущенным мячом, встретятся с "Брюгге". Несмотря на лидерство в общей таблице, лондонский клуб демонстрирует признаки спада в последних играх АПЛ, что может привести к повторению "декабрьского кризиса".

"Ювентус" - "Пафос": Этот матч привлекает внимание турнирной ситуацией, поскольку самый титулованный клуб Европы "Ювентус" идет на 22-м месте, а их соперник "Пафос" - на 24-м, и оба имеют по шесть очков, находясь в зоне плей-офф.

Киприоты, одержавшие первую победу в ЛЧ в предыдущем туре, полны решимости, тогда как "Ювентус" стремится спасти свое имя после череды неудачных выступлений.

Расписание матчей шестого тура

Вторник, 9 декабря

17:30 - "Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция)

- "Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция) 19:45 - "Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия)

- "Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) 22:00 - "Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия)

- "Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия) 22:00 - "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия)

- "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) 22:00 - "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)

- "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 22:00 - "Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция)

- "Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция) 22:00 - ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" Мадрид (Испания)

- ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" Мадрид (Испания) 22:00 - "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Марсель" (Франция)

- "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) 22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Славия" Прага (Чехия)

Среда, 10 декабря

19:45 - "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)

- "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) 19:45 - "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды)

- "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды) 22:00 - "Атлетик" Бильбао (Испания) - ПСЖ (Франция)

- "Атлетик" Бильбао (Испания) - ПСЖ (Франция) 22:00 - "Байер" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия)

- "Байер" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия) 22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия)

- "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия) 22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

- "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия)

- "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

- "Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) 22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр)

Таблица Лиги чемпионов (фото: Football Ranking)