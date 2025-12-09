ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига чемпионов стартует новым туром: полное расписание матчей и когда играют украинцы

Вторник 09 декабря 2025 15:52
UA EN RU
Лига чемпионов стартует новым туром: полное расписание матчей и когда играют украинцы Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

В ближайшие два дня Лига чемпионов возвращается ключевыми поединками шестого тура основной стадии сезона 2025/26.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Ключевые встречи с участием украинских футболистов

В эту игровую неделю сразу шесть украинских игроков могут выйти на поле в составах своих иностранных команд.

Во вторник, 9 декабря, греческий "Олимпиакос" с форвардом Романом Яремчуком, которого главный тренер Хосе Луис Мендилибар включил в заявку, сойдется с казахстанским "Кайратом".

Хотя Яремчук, который в этом сезоне отметился тремя голами и одним ассистом в девяти матчах, вряд ли появится в стартовом составе из-за конкуренции с Аюбом Эль-Кааби и Мехди Тареми, его присутствие в заявке подтверждено.

В тот же день лондонский "Челси" без отстраненного из-за допинга вингера Михаила Мудрика сразится с итальянской "Аталантой" в 22:00.

"Карабах" с Алексеем Кащуком 10 декабря примет нидерландский "Аякс". Несмотря на значительную разницу в рыночной стоимости составов, азербайджанская команда рассчитывает использовать домашнюю поддержку и нестабильность соперника.

У "Аякса" не сыграют сразу два ключевых футболиста - Кеннет Тейлор и Йосип Шутало, которые выпали из-за травм.

ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного, который вернулся в состав после болезни, встретится с испанским "Атлетиком" Бильбао в 22:00. Французский клуб будет иметь значительные кадровые потери из-за травм и дисквалификации.

Португальская "Бенфика" голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова примет итальянское "Наполи". Эта встреча привлекает повышенное внимание, поскольку лиссабонский клуб сейчас занимает 30-ю позицию в общей таблице, имея лишь три очка, тогда как неаполитанцы идут 20-ми с семью пунктами.

Мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина примет английский "Манчестер Сити" в противостоянии, которое уже стало классикой Лиги чемпионов.

Предварительно сообщалось, что французский лидер "Реала" Килиан Мбаппе не участвовал в предматчевой тренировке из-за дискомфорта в левой ноге.

Центральные противостояния тура

Отдельное внимание привлекают несколько матчей, которые обещают стать настоящим украшением тура.

"Интер" - "Ливерпуль": Это противостояние несет в себе немало интриги из-за кризиса английского клуба. "Интер" набрал максимальное количество очков с легкими соперниками, тогда как "Ливерпуль" столкнулся со спадом в национальной лиге и внутренними конфликтами.

"Брюгге" - "Арсенал": Канониры, которые являются единственной командой ЛЧ, идущей без поражений и только с одним пропущенным мячом, встретятся с "Брюгге". Несмотря на лидерство в общей таблице, лондонский клуб демонстрирует признаки спада в последних играх АПЛ, что может привести к повторению "декабрьского кризиса".

"Ювентус" - "Пафос": Этот матч привлекает внимание турнирной ситуацией, поскольку самый титулованный клуб Европы "Ювентус" идет на 22-м месте, а их соперник "Пафос" - на 24-м, и оба имеют по шесть очков, находясь в зоне плей-офф.

Киприоты, одержавшие первую победу в ЛЧ в предыдущем туре, полны решимости, тогда как "Ювентус" стремится спасти свое имя после череды неудачных выступлений.

Расписание матчей шестого тура

Вторник, 9 декабря

  • 17:30 - "Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция)
  • 19:45 - "Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия)
  • 22:00 - "Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия)
  • 22:00 - "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия)
  • 22:00 - "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
  • 22:00 - "Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция)
  • 22:00 - ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" Мадрид (Испания)
  • 22:00 - "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Марсель" (Франция)
  • 22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Славия" Прага (Чехия)

Среда, 10 декабря

  • 19:45 - "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)
  • 19:45 - "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды)
  • 22:00 - "Атлетик" Бильбао (Испания) - ПСЖ (Франция)
  • 22:00 - "Байер" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия)
  • 22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия)
  • 22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
  • 22:00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия)
  • 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
  • 22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр)

Лига чемпионов стартует новым туром: полное расписание матчей и когда играют украинцы

Таблица Лиги чемпионов (фото: Football Ranking)

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы рассказали, что итальянский гранд "Милан" проявляет серьезный интерес к голкиперу мадридского "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину.

Также читайте, когда Михаил Мудрик выйдет на футбольное поле после отстранения за допинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте