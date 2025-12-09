Лига чемпионов стартует новым туром: полное расписание матчей и когда играют украинцы
В ближайшие два дня Лига чемпионов возвращается ключевыми поединками шестого тура основной стадии сезона 2025/26.
Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.
Ключевые встречи с участием украинских футболистов
В эту игровую неделю сразу шесть украинских игроков могут выйти на поле в составах своих иностранных команд.
Во вторник, 9 декабря, греческий "Олимпиакос" с форвардом Романом Яремчуком, которого главный тренер Хосе Луис Мендилибар включил в заявку, сойдется с казахстанским "Кайратом".
Хотя Яремчук, который в этом сезоне отметился тремя голами и одним ассистом в девяти матчах, вряд ли появится в стартовом составе из-за конкуренции с Аюбом Эль-Кааби и Мехди Тареми, его присутствие в заявке подтверждено.
В тот же день лондонский "Челси" без отстраненного из-за допинга вингера Михаила Мудрика сразится с итальянской "Аталантой" в 22:00.
"Карабах" с Алексеем Кащуком 10 декабря примет нидерландский "Аякс". Несмотря на значительную разницу в рыночной стоимости составов, азербайджанская команда рассчитывает использовать домашнюю поддержку и нестабильность соперника.
У "Аякса" не сыграют сразу два ключевых футболиста - Кеннет Тейлор и Йосип Шутало, которые выпали из-за травм.
ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного, который вернулся в состав после болезни, встретится с испанским "Атлетиком" Бильбао в 22:00. Французский клуб будет иметь значительные кадровые потери из-за травм и дисквалификации.
Португальская "Бенфика" голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова примет итальянское "Наполи". Эта встреча привлекает повышенное внимание, поскольку лиссабонский клуб сейчас занимает 30-ю позицию в общей таблице, имея лишь три очка, тогда как неаполитанцы идут 20-ми с семью пунктами.
Мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина примет английский "Манчестер Сити" в противостоянии, которое уже стало классикой Лиги чемпионов.
Предварительно сообщалось, что французский лидер "Реала" Килиан Мбаппе не участвовал в предматчевой тренировке из-за дискомфорта в левой ноге.
Центральные противостояния тура
Отдельное внимание привлекают несколько матчей, которые обещают стать настоящим украшением тура.
"Интер" - "Ливерпуль": Это противостояние несет в себе немало интриги из-за кризиса английского клуба. "Интер" набрал максимальное количество очков с легкими соперниками, тогда как "Ливерпуль" столкнулся со спадом в национальной лиге и внутренними конфликтами.
"Брюгге" - "Арсенал": Канониры, которые являются единственной командой ЛЧ, идущей без поражений и только с одним пропущенным мячом, встретятся с "Брюгге". Несмотря на лидерство в общей таблице, лондонский клуб демонстрирует признаки спада в последних играх АПЛ, что может привести к повторению "декабрьского кризиса".
"Ювентус" - "Пафос": Этот матч привлекает внимание турнирной ситуацией, поскольку самый титулованный клуб Европы "Ювентус" идет на 22-м месте, а их соперник "Пафос" - на 24-м, и оба имеют по шесть очков, находясь в зоне плей-офф.
Киприоты, одержавшие первую победу в ЛЧ в предыдущем туре, полны решимости, тогда как "Ювентус" стремится спасти свое имя после череды неудачных выступлений.
Расписание матчей шестого тура
Вторник, 9 декабря
- 17:30 - "Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция)
- 19:45 - "Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия)
- 22:00 - "Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия)
- 22:00 - "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия)
- 22:00 - "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
- 22:00 - "Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция)
- 22:00 - ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" Мадрид (Испания)
- 22:00 - "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - "Марсель" (Франция)
- 22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Славия" Прага (Чехия)
Среда, 10 декабря
- 19:45 - "Вильярреал" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)
- 19:45 - "Карабах" (Азербайджан) - "Аякс" (Нидерланды)
- 22:00 - "Атлетик" Бильбао (Испания) - ПСЖ (Франция)
- 22:00 - "Байер" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия)
- 22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия)
- 22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
- 22:00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия)
- 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
- 22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр)
Таблица Лиги чемпионов (фото: Football Ranking)
Где смотреть ЛЧ
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
