Ліга чемпіонів стартує новим туром: повний розклад матчів та коли грають українці

Ключові зустрічі за участі українських футболістів

У цей ігровий тиждень одразу шість українських гравців можуть вийти на поле у складах своїх іноземних команд.

У вівторок, 9 грудня, грецький "Олімпіакос" із форвардом Романом Яремчуком, якого головний тренер Хосе Луїс Менділібар включив до заявки, зійдеться з казахстанським "Кайратом".

Хоча Яремчук, який цього сезону відзначився трьома голами та одним асистом у дев'яти матчах, навряд чи з'явиться у стартовому складі через конкуренцію з Аюбом Ель-Каабі та Мехді Таремі, його присутність у заявці підтверджена.

Того ж дня лондонський "Челсі" без відстороненого через допінг вінгера Михайла Мудрика змагатиметься з італійською "Аталантою" о 22:00.

"Карабах" із Олексієм Кащуком 10 грудня прийме нідерландський "Аякс". Попри значну різницю у ринковій вартості складів, азербайджанська команда розраховує використати домашню підтримку та нестабільність суперника.

У "Аякса" не зіграють одразу два ключові футболісти - Кеннет Тейлор та Йосип Шутало, які випали через травми.

ПСЖ українського захисника Іллі Забарного, який повернувся до складу після хвороби, зустрінеться з іспанським "Атлетіком" Більбао о 22:00. Французький клуб матиме значні кадрові втрати через травми та дискваліфікацію.

Португальська "Бенфіка" голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова прийме італійське "Наполі". Ця зустріч привертає підвищену увагу, оскільки лісабонський клуб нині посідає 30-ту позицію у загальній таблиці, маючи лише три очки, тоді як неаполітанці йдуть 20-ми з сімома пунктами.

Мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна прийме англійський "Манчестер Сіті" у протистоянні, яке вже стало класикою Ліги чемпіонів.

Попередньо повідомляли, що французький лідер "Реалу" Кіліан Мбаппе не брав участі у передматчевому тренуванні через дискомфорт у лівій нозі.

Центральні протистояння туру

Окрему увагу привертають кілька матчів, які обіцяють стати справжньою окрасою туру.

"Інтер" - "Ліверпуль": Це протистояння несе в собі чимало інтриги через кризу англійського клубу. "Інтер" набрав максимальну кількість очок із легкими суперниками, тоді як "Ліверпуль" зіткнувся зі спадом у національній лізі та внутрішніми конфліктами.

"Брюгге" - "Арсенал": Каноніри, які є єдиною командою ЛЧ, що йде без поразок і лише з одним пропущеним м'ячем, зустрінуться з "Брюгге". Попри лідерство у загальній таблиці, лондонський клуб демонструє ознаки спаду в останніх іграх АПЛ, що може призвести до повторення "грудневої кризи".

"Ювентус" - "Пафос": Цей матч привертає увагу турнірною ситуацією, оскільки найтитулованіший клуб Європи "Ювентус" йде на 22-му місці, а їхній суперник "Пафос" - на 24-му, і обидва мають по шість очок, перебуваючи в зоні плей-офф.

Кіпріоти, які здобули першу перемогу в ЛЧ у попередньому турі, сповнені рішучості, тоді як "Ювентус" прагне врятувати своє ім'я після низки невдалих виступів.

Розклад матчів шостого туру

Вівторок, 9 грудня

17:30 - "Кайрат" (Казахстан) - "Олімпіакос" (Греція)

Середа, 10 грудня

19:45 - "Вільярреал" (Іспанія) - "Копенгаген" (Данія)

Таблиця Ліги чемпіонів (фото: Football Ranking)