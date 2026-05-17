LELÉKA отреагировала на 9-е место Украины на "Евровидении-2026"

09:58 17.05.2026 Вс
2 мин
Артистка рассказала, довольна ли своим выступлением
aimg Иванна Пашкевич
LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Украинская певица LELÉKA, которая в этом году представляла Украину на "Евровидении-2026", прокомментировала свое выступление в финале конкурса и результат, который получила страна.

По результатам финала LELÉKA заняла 9-е место. В целом представительница Украины получила 221 балл: 54 - от национального жюри и 167 - от зрителей.

После завершения шоу артистка не скрывала эмоций и призналась, что осталась довольна номером.

"Люди, я счастлива. Я очень редко бываю довольна своими выступлениями, но этим выступлением я довольна. Это было ярко, это было достойно, это было профессионально", - сказала Виктория Лелека.

"От души", - коротко добавил бандурист Ярослав Джусь, который выступал вместе с ней на сцене.

Напомним, победу на "Евровидении-2026" одержала Болгария. Страну представляла певица Dara с композицией Bangaranga.

Для Болгарии это стало первым триумфом за всю историю участия в конкурсе.

Отдельное внимание во время выступления LELÉKA привлек и сценический образ артистки. Его создали украинский дизайнер Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.

Работая над костюмом, команда вдохновлялась творчеством Леси Украинки, ее поэзией и визуальными образами на фотографиях.

К слову, свою победу на национальном отборе Leléka посвящала именно Лесе Украинке.

Специальный образ подготовили и для бандуриста Ярослава Джуся, который выступал вместе с певицей.

Его костюм имел отсылку к казацкой эпохе и образу музыкантов как хранителей памяти и голоса сообщества.

Для номера выбрали харьковскую бандуру. По словам Джуся, именно этот инструмент наиболее точно передает традицию кобзарской культуры, но в то же время позволяет выполнять современные музыкальные партии благодаря хроматическому строю.

