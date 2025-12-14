ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Легендарный Джон Сина завершил карьеру: "прощальное" видео тронуло сеть

Воскресенье 14 декабря 2025 22:44
UA EN RU
Легендарный Джон Сина завершил карьеру: "прощальное" видео тронуло сеть Джон Сина (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Американский рестлер и актер Джон Сина официально завершил карьеру в WWE. Свой последний поединок 48-летний герой кино и эффектных боев провел в ночь на 14 декабря на арене Capital One в Вашингтоне.

Каким был последний бой Сины и почему его прощание растрогало фанов, рассказывает РБК-Украина.

Джон Син в последний раз вышел на арену

Реслер уступил новой звезде промоушена Гюнтеру. Бой длился более 20 минут, Сину пришлось сдаться, ведь он не мог сопротивляться сопернику. Гюнтер взял Сина в удушающий прием.

После финального боя Сина остался на ринге, чтобы в последний раз обратиться к фанатам. Арена провожала его громкими овациями и скандированием, а сам спортсмен не скрывал эмоций.

Впоследствии в X появился этот момент. "Прощальное" видео быстро "разлетелось" и растрогало поклонников по всему миру. Джон оставил на арене свои кроссовки и напульсники, а когда смотрел в камеру, то казалось, что он вот-вот не удержит слезу.

Джон Сина завершает карьеру как один из самых успешных реслеров в истории WWE. За годы выступлений он 17 раз становился чемпионом мира, установив рекорд промоушена. О намерении уйти с ринга спортсмен объявил еще в июле 2024 года, заявив, что 2025-й станет его последним годом в профессиональном реслинге.

Кроме спортивной карьеры, Сина получил большую популярность в кино и на телевидении. Он снимался во многих фильмах, среди которых "Морской пехотинец", "Форсаж X", "Отряд самоубийц", "Аргайл", а также в сериале "Миротворец", который стал одним из его самых успешных актерских проектов.

Несмотря на завершение выступлений на ринге, Джон Сина не исключает дальнейшего сотрудничества с WWE. Ранее он признавался, что хотел бы остаться в промоушене в роли наставника или тренера для молодых спортсменов.

Таким образом, эпоха Джона Сины в WWE официально завершилась, но его имя навсегда останется частью истории профессионального реслинга.

