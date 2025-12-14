ua en ru
Легендарний Джон Сіна завершив кар'єру: "прощальне" відео розчулило мережу

Неділя 14 грудня 2025 22:44
UA EN RU
Джон Сіна (скриншот)
Автор: Поліна Іваненко

Американський рестлер і актор Джон Сіна офіційно завершив кар’єру у WWE. Свій останній поєдинок 48-річний герой кіно та ефектних боїв провів в ніч на 14 грудня на арені Capital One у Вашингтоні.

Яким був останній бій Сіни та чому його прощання розчулило фанів, розповідає РБК-Україна.

Джон Сін востаннє вийшов на арену

Реслер поступився новій зірці промоушену Гюнтеру. Бій тривав понад 20 хвилин, Сіні довелося здатися, адже він не міг давати опір супернику. Гюнтер взяв Сіну у задушливий прийом.

Після фінального бою Сіна залишився на рингу, щоб востаннє звернутися до фанатів. Арена проводжала його гучними оваціями та скандуванням, а сам спортсмен не приховував емоцій.

Згодом в X з'явився цей момент. "Прощальне" відео швидко "розлетілося" та зворушило прихильників по всьому світу. Джон залишив на арені свої кросівки та напульсники, а коли дивився в камеру, то здавалося, що він ось-ось не втримає сльозу.

Джон Сіна завершує кар’єру як один із найуспішніших реслерів в історії WWE. За роки виступів він 17 разів ставав чемпіоном світу, встановивши рекорд промоушену. Про намір піти з рингу спортсмен оголосив ще у липні 2024 року, заявивши, що 2025-й стане його останнім роком у професійному реслінгу.

Окрім спортивної кар’єри, Сіна здобув велику популярність у кіно та на телебаченні. Він знімався у багатьох фільмах, серед яких "Морський піхотинець", "Форсаж X", "Загін самогубців", "Аргайл", а також у серіалі "Миротворець", який став одним із його найуспішніших акторських проєктів.

Попри завершення виступів на рингу, Джон Сіна не виключає подальшої співпраці з WWE. Раніше він зізнавався, що хотів би залишитися у промоушені в ролі наставника або тренера для молодих спортсменів.

Тож, епоха Джона Сіни у WWE офіційно завершилася, але його ім’я назавжди залишиться частиною історії професійного реслінгу.

