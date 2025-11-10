Lama о том, почему не хочет свадьбу с младшим на 18 лет любимым: "У меня странные ассоциации"

Хотя мужчина давно сделал ей предложение, артистка призналась - брачная церемония ее не привлекает.

"Я не люблю свадьбы и не люблю похороны. Не знаю, почему, но с детства у меня какие-то странные ассоциации с этими событиями", - поделилась Lama.

По словам певицы, в детстве ее дед часто брал с собой на кладбище, и тогда у нее сформировалось особое ощущение потустороннего и магического.

Она призналась, что на свадьбах всегда видела не радость, а слезы - и эта атмосфера оставила свой отпечаток.

LAMA с любимым (фото: instagram.com/lamaukraine)

"Мне всегда казалось, что после свадьбы для женщины что-то заканчивается. Возможно, это сидит где-то глубоко в подсознании", - сказала знаменитость.

Предложение руки и сердца - "с дублем два"

Несмотря на то, что свадьба ее не привлекает, момент предложения руки и сердца Lama помнит до мелочей.

Роман устроил для нее настоящий сюрприз - украсил комнату лепестками роз и свечами.

"Он стоял посреди комнаты, вся комната светилась. И когда сделал мне предложение, я просто растерялась. Потом сказала: "Ромка, давай еще раз, чтобы я могла осознать и насладиться моментом". И он действительно сделал это во второй раз", - смеется звезда.

LAMA с любимым (фото: instagram.com/lamaukraine)

Lama убеждена: счастье в отношениях не зависит от официального статуса.

"Если мужчина ответственный и любит тебя, он и без штампа будет относиться серьезно. А если нет - то и свадьба ничего не изменит. Здесь важно говорить, понимать друг друга и беречь отношения", - объяснила исполнительница.

О работе с психологом и энергии

Певица также рассказала, что работает над собой через духовные практики. Она посещает "расстановки" - метод, который помогает исследовать родовые истории и внутренние блоки.

"Моя знакомая делает мне расстановки - она входит в твое биополе, чтобы увидеть, откуда тревога или страх. Иногда это идет еще от предков или даже прошлых жизней", - пояснила Наталья.

Она убеждена, что человек имеет огромную внутреннюю силу.

"Я верю, что Бог живет в каждом из нас. И никакой храм не заменит того, что ты имеешь внутри", - сказала Lama.

К слову, Lama уже много лет находится в отношениях с младшим на 18 лет возлюбленным Романом - пара вместе более семи лет и живет в гражданском браке.

Ее избранник работает в финансовой сфере, а несмотря на значительную разницу в возрасте, между ними царит взаимопонимание и гармония.

Ранее певица признавалась, что еще в двадцатилетнем возрасте сознательно решила не иметь детей, и ее партнер полностью разделяет эту позицию, уважая выбор любимой.