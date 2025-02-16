"Просто вешаются": Матвиенко призналась, что думает о ревности и фанатках Мирзояна

Певица Тоня Матвиенко, которая уже много лет живет в браке с Арсеном Мирзояном, призналась, как реагирует на фанаток своего избранника. Оказалось, иногда артистка замечает, что некоторые поклонницы могут нарушать личные границы.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью OBOZ.UA Тоня ответила, ревнует ли своего мужа и как ведет себя во время ссор.

Что Матвиенко думает о ревности в отношениях

По словам Тони, она не чувствует на себе чрезмерного внимания от фанов. Певица даже думает, что мужчины ее боятся. А вот фанатки ее избранника более смелые.

"Вон на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?". Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного"... Я понимаю, конечно, что объятия и поцелуи - это часть профессии. Но вообще я не то что ревнивая, но своего не отдам. А это немного другое, потому что ревность - это больше о неуверенности. Он знает, что только мой", - рассказала Матвиенко.



Матвиенко и Мирзоян (фото из архива певца)

Тоня и ее муж договорились, что она будет откровенно говорить об оскорблениях и том, что ее возмущает. Ведь если она "закипит", но промолчит, то Мирзоян может даже не понять, что происходит.

"А я могу психануть и куда-то уехать даже. Если он понимает, что со мной, еще до того, как я ему скажу, то всегда подходит и обнимает. И на этом я успокоюсь. Я Овен, оно во мне как огонь зажигается. Но поцеловал - и все, спокойна. А вот ревнует ли он меня ревнует, я не знаю. Если в душе что-то такое есть, то максимально скрывает, потому что не припоминаю каких-то таких моментов", - призналась артистка.

По мнению Тони, любимый может не ревновать ее из-за того, что ее фаны-мужчины не делают так, как иногда поступают его поклонницы-женщины.

"Иногда поклонницам откровенно плевать на то, что у тебя есть жена. Такие есть без тормозов, знаете? А мужчина с мужчиной так не поступит. Чтобы вот так я была с Арсеном и кто-то бы себе позволил подбежать ко мне, начать обниматься - не представляю такого", - пояснила Матвиенко.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото предоставлено певцом)

Что известно о браке Мирзояна и Матвиенко

Арсен и Тоня познакомились в 2011 году на шоу "Голос країни". На тот момент Мирзоян был женат, поэтому он не хотел начинать новые отношения.

"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - говорил Мирзоян в интервью РБК-Украина.

В 2016 году Тоня родила от Арсена дочь. Девочку назвали Ниной. А в 2017 году Мирзоян и Матвиенко поженились.