RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Кубок мира по биатлону. Расклад сил перед Олимпиадой-2026: кто лидеры и на каких позициях украинцы

Виталий Мандзин (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)
Автор: Андрей Костенко

На Кубке мира по биатлону завершился шестой этап, который принимало чешское Нове Место. Это была последняя проверка сил перед главным соревнованием сезона - Олимпийскими играми-2026.

Кто возглавляет мировые рейтинги и на каких местах отечественные биатлонисты - рассказывает РБК-Украина.

Прогресс Мандзина и первые баллы Лесюка

Лучшую динамику среди украинцев в мужском зачете продемонстрировал Виталий Мандзин. По итогам этапа он поднялся на две позиции и занимает 27-е место.

Впервые в сезоне в зачетную зону Кубка мира попал Тарас Лесюк. Украинец финишировал 36-м в короткой "индивидуалке" и набрал 5 очков, что позволило ему занять 89-ю строчку общего рейтинга.

Без изменений остался очковый задел еще двух представителей сборной. Капитан команды Дмитрий Пидручный полностью пропустил этап в Новом Месте из-за индивидуального плана подготовки. Из-за этого он опустился с 46-го места на границу топ-50. Дебютант серии Богдан Борковский участвовал в гонках, но не сумел финишировать в топ-40, потеряв пять позиций в зачете.

Новый лидер Кубка мира

После шести этапов в мужском общем зачете произошла смена лидера. Им стал француз Эрик Перро, который опередил итальянца Томмазо Джакомеля благодаря победе в масстарте.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

  1. Эрик Перро (Франция) - 834
  2. Томмазо Джакомель (Италия) - 797
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 668
  4. Йоган-Олав Ботн (Норвегия) - 630
  5. Кантен Фийон Майе (Франция) - 503
  • ...27. Виталий Мандзин (Украина) - 177
  • ...50. Дмитрий Пидручный (Украина) - 55
  • ...77. Богдан Борковский (Украина) - 13
  • ...89. Тарас Лесюк (Украина) - 5

Женский зачет: три украинки с очками

Среди женщин после этапа в Новом Месте очки в общем зачете имеют три представительницы Украины - Кристина Дмитренко, Юлия Джима и дебютантка серии Валерия Дмитренко.

Все трое финишировали в зачетной зоне короткой индивидуальной гонки. Кристина Дмитренко с обновленным рекордом сезона стала 21-й, Юлия Джима заняла 32-е место, а Валерия Дмитренко завершила гонку 39-й.

Кристина Дмитренко также отобралась в масстарт, однако накануне старта объявила об отказе от участия.

По итогам этапа Кристина поднялась на три позиции и вернулась на 45-е место общего зачета. Юлия Джима и Валерия Дмитренко с первыми очками в сезоне-2025/26 расположились на 84-й и 93-й строчках соответственно.

Изменения в топе

В топ-3 женского рейтинга произошло лишь одно изменение: третье место заняла шведка Анна Магнуссон, которая опередила норвежку Марен Киркейде. Лидером остается француженка Лу Жанмонно, имеющая преимущество над Суви Минккинен из Финляндии в 202 очка.

Общий зачет Кубка мира (женщины):

  1. Лу Жанмонно (Франция) - 848
  2. Суви Минккинен (Финляндия) - 646
  3. Анна Магнуссон (Швеция) - 585
  4. Марен Киркейде (Норвегия) - 576
  5. Ханна Эберг (Швеция) - 560
  • ...45. Кристина Дмитренко (Украина) - 79
  • ...84. Юлия Джима (Украина) - 9
  • ...93. Валерия Дмитренко (Украина) - 2

Когда и где пройдут олимпийские соревнования

Биатлонные старты на зимних Олимпийских играх-2026 состоятся с 8 по 21 февраля на трассе в Антерсельве.

В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

 

Ранее мы сообщили, что сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026.

Также читайте о самом успешном в истории выступлении Украины на юниорском ЧЕ по биатлону.

Читайте РБК-Украина в Google News