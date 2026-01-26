Кубок мира по биатлону. Расклад сил перед Олимпиадой-2026: кто лидеры и на каких позициях украинцы

На Кубке мира по биатлону завершился шестой этап, который принимало чешское Нове Место. Это была последняя проверка сил перед главным соревнованием сезона - Олимпийскими играми-2026.
Кто возглавляет мировые рейтинги и на каких местах отечественные биатлонисты - рассказывает РБК-Украина.
Лучшую динамику среди украинцев в мужском зачете продемонстрировал Виталий Мандзин. По итогам этапа он поднялся на две позиции и занимает 27-е место.
Впервые в сезоне в зачетную зону Кубка мира попал Тарас Лесюк. Украинец финишировал 36-м в короткой "индивидуалке" и набрал 5 очков, что позволило ему занять 89-ю строчку общего рейтинга.
Без изменений остался очковый задел еще двух представителей сборной. Капитан команды Дмитрий Пидручный полностью пропустил этап в Новом Месте из-за индивидуального плана подготовки. Из-за этого он опустился с 46-го места на границу топ-50. Дебютант серии Богдан Борковский участвовал в гонках, но не сумел финишировать в топ-40, потеряв пять позиций в зачете.
После шести этапов в мужском общем зачете произошла смена лидера. Им стал француз Эрик Перро, который опередил итальянца Томмазо Джакомеля благодаря победе в масстарте.
Общий зачет Кубка мира (мужчины):
Среди женщин после этапа в Новом Месте очки в общем зачете имеют три представительницы Украины - Кристина Дмитренко, Юлия Джима и дебютантка серии Валерия Дмитренко.
Все трое финишировали в зачетной зоне короткой индивидуальной гонки. Кристина Дмитренко с обновленным рекордом сезона стала 21-й, Юлия Джима заняла 32-е место, а Валерия Дмитренко завершила гонку 39-й.
Кристина Дмитренко также отобралась в масстарт, однако накануне старта объявила об отказе от участия.
По итогам этапа Кристина поднялась на три позиции и вернулась на 45-е место общего зачета. Юлия Джима и Валерия Дмитренко с первыми очками в сезоне-2025/26 расположились на 84-й и 93-й строчках соответственно.
В топ-3 женского рейтинга произошло лишь одно изменение: третье место заняла шведка Анна Магнуссон, которая опередила норвежку Марен Киркейде. Лидером остается француженка Лу Жанмонно, имеющая преимущество над Суви Минккинен из Финляндии в 202 очка.
Общий зачет Кубка мира (женщины):
Биатлонные старты на зимних Олимпийских играх-2026 состоятся с 8 по 21 февраля на трассе в Антерсельве.
В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.
Ранее мы сообщили, что сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026.
