Кубок наций по хоккею: Украина сыграет с конкурентом на ЧМ и элитными сборными

Национальная сборная Украины по хоккею начинает подготовку к третьей части Европейского кубка наций. Команда соберется 2 февраля в шотландском Эдинбурге, где проведет короткий тренировочный сбор, а уже 5 февраля стартует в соревнованиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации хоккея.
В столице Шотландии "сине-желтые" встретятся со сборными Великобритании, Польши и Словении.
Польша является будущим соперником Украины на чемпионате мира-2026 в дивизионе 1A, тогда как Великобритания и Словения выступают в элитном дивизионе мирового первенства.
Матчи Европейского кубка наций являются важной частью подготовки украинской команды к следующему чемпионату мира.
Тренерский штаб во главе с Дмитрием Христичем вызвал на сбор 25 хоккеистов: 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих. Еще шесть игроков попали в резервный список.
Состав сборной Украины:
Вратари:
Защитники:
Нападающие:
Резервный список:
Вратарь - Назар Бойко ("Киев Кэпиталз"), защитники - Евгений Ратушный ("Шторм"), Иван Сысак ("Фельтре", Италия), нападающие - Никита Олейник, Алексей Янишевский, (оба - "Сокол"), Владислав Брага ("Кременчуг")
Первый этап Европейского кубка наций в ноябре сборная Украины завершила на втором месте группы D, набрав три очка: поражение от Литвы (1:2) и победа над Румынией (4:1).
Во второй части турнира в декабре "сине-желтые" провели три матча против Румынии и одержали три победы.
Третий этап в Великобритании станет очередным тестом для команды в рамках подготовки к ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Турнир пройдет 2-8 мая в Польше. Соперниками украинцев за две путевки в элитную лигу мирового хоккея будут команды Казахстана, Франции, Японии, Польши и Литвы.
