В шаге от фиаско: сенсационная статистика боя Усик - Верховен и судейские записки

На грани катастрофы: что было в записках судей

Поединок, который завершился техническим нокаутом на последних секундах 11-го раунда, оказался для Усика (25-0, 16 КО) невероятно тяжелым. Нидерландский гигант Рико Верховен оказал яростное сопротивление и диктовал свои условия в большинстве раундов.

Обнародованные судейские карты доказывают, что если бы бой прошел всю дистанцию, украинец мог потерять чемпионские пояса:

Мануэль Оливер Паломо (Испания): 95 - 95 (ничья)

Фабиан Гуггенхайм (Швейцария): 95 - 95 (ничья)

Паскуале Прокопио (Канада): 95 - 94 (победа Верховена)

Судьи продемонстрировали удивительное единодушие: они отдали Верховену 1, 2, 6, 7 и 9 раунды. Усик забирал в свой актив только 3, 4, 5 и 8 трехминутки. Ключевым стал 10-й раунд, где Александр сумел вырвать очки и выровнять общий счет у двух арбитров.

Статистика: Верховен перебил чемпиона

Компьютеризированная система подсчета ударов подтвердила аномальную конкурентность боя. Нидерландец превзошел непобедимого украинца по общему количеству точных ударов: 113 против 112.

Итоговая статистика ударов Усик - Верховен:

Общее количество попаданий: 112 (из 499 попыток) у Усика против 113 (из 508 попыток) у Верховена. Благодаря меньшему количеству выброшенных ударов точность украинца оказалась символически выше (22.4% против 22.2%).

Джебы: минимальное преимущество за Александром - 23 против 20.

Силовые удары: здесь тотально доминировал кикбоксер - 93 точных попадания (38.3% точности) против 89 у Усика (33.8%).

Особенно провальным для нашего боксера стал отрезок с 8-го по 10-й раунды, когда Верховен устроил настоящий штурм и перебил Усика на 20 точных ударов (46 против 26).

Финальный штурм Усика

Спасать поединок Александру пришлось в 11-м раунде. Собрав силы, он сперва заставил соперника взять колено, отправив габаритного оппонента в тяжелый нокдаун.

Верховен поднялся, однако Усик мгновенно зажал его у канатов и устроил жесткое добивание, заставив рефери остановить поединок за считанные секунды до гонга. Таким образом, Усик сохранил свой статус абсолютного лидера супертяжелого дивизиона.