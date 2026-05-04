В шаге к большой игре: вы не поверите, как Снигур и Калинина выбивали фавориток в Мадриде
Дарья Снигур и Ангелина Калинина успешно преодолели стартовый барьер квалификации на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Украинские теннисистки одержали уверенные победы и вышли в финал отбора соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Представительницы украинской школы тенниса продолжают борьбу за выход в основную стадию крупного грунтового турнира в Испании.
По результатам полуфинальных встреч квалификации, две украинки приблизились к попаданию в основную сетку, где своих соперниц уже ждут четыре соотечественницы.
Уверенный старт Дарьи Снигур
Дарья Снигур, посеянная под 18-м номером в отборе, встретилась на корте с местной теннисисткой Самирой Де Стефано.
Итальянка, которая получила специальное приглашение (wild card), не смогла сдержать давление украинки в первом сете.
Несмотря на попытку камбэка со стороны Де Стефано, Снигур уверенно забрала партию со счетом 6:2.
Во втором сете сценарий едва не изменился: ведя 4:0, Дарья позволила оппонентке сократить отставание до минимума.
Однако своевременный брейк в восьмом гейме позволил украинке стабилизировать игру и завершить матч в свою пользу.
В решающем поединке за выход в основу Снигур сыграет против победительницы пары Эмильяна Аранго - Ноэми Базилетти.
Триумф Калининой над четвертой сеяной
Ангелина Калинина в своем полуфинале сотворила небольшую сенсацию, переиграв четвертую ракетку квалификации Камилу Осорио из Колумбии.
Начало матча было за колумбийкой, которая повела 3:0, однако Калинина ответила мощной серией из шести выигранных геймов подряд.
Вторая партия прошла в равной борьбе "гейм в гейм".
Судьба сета решилась лишь в конце, когда при счете 6:5 в свою пользу Ангелина дожала соперницу, реализовав первый же матчпоинт.
Следующей соперницей Калининой станет Кэти Волынец или Дарья Семенистая.
Кто уже в основной сетке
Напомним, что благодаря высокому рейтингу в основе Мадрида выступят четыре украинки:
- Элина Свитолина (7) - начнет со второго раунда против одной из победительниц квалификации
- Марта Костюк (23) - стартует со второго круга матчем против Плишковой или Бузас Манейро
- Даяна Ястремская - в первом круге сыграет против Анастасии Захаровой
- Александра Олейникова - дебютирует матчем против хорватки Петры Марчинко
Турнир в Мадриде продлится до 16 мая. Ранее украинских болельщиков порадовала Марта Костюк, которая стала триумфаторкой испанских соревнований, одолев в финале Мирру Андрееву.
Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.