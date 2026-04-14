Костюк поставила на место местную звезду: украинка триумфально стартовала на WTA 250

15:46 14.04.2026 Вт
После триумфа за сборную Марта снова удивляет: французская публика такого не ожидала
aimg Екатерина Урсатий
Костюк поставила на место местную звезду: украинка триумфально стартовала на WTA 250 Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк успешно преодолела стартовый барьер на турнире WTA 250 в Руане. Украинская теннисистка уверенно переиграла местную фаворитку Диан Парри, подтвердив статус главной претендентки на титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Убедительное начало на грунте Руана

Украинская теннисистка Марта Костюк начала свой путь на французских кортах с уверенной победы.

После успешных выступлений за национальную сборную в Кубке Билли Джин Кинг, где Украина завоевала путевку в финал, Костюк переключилась на индивидуальные соревнования.

В первом раунде она встретилась с представительницей Франции Диан Парри, которая сейчас занимает 100-е место в мировом рейтинге.

Эта встреча стала продолжением тотального доминирования украинки в очных противостояниях: теперь счет по личным встречам стал 4:0 в пользу Марты.

Ход поединка: от разгрома до волевого финиша

Старт матча прошел при полном преимуществе Костюк. Первая партия завершилась разгромным счетом 6:1.

Марта действовала агрессивно, реализовав два брейк-поинта и записав на свой счет подачу навылет, что не оставило Парри никаких шансов на сопротивление.

Второй сет выдался более напряженным. Француженка попыталась перехватить инициативу и повела в счете 3:1.

Однако украинская спортсменка продемонстрировала характер, выиграв четыре гейма подряд. Точка в матче была поставлена в десятом гейме на собственной подаче Марты.

Перспективы в 1/8 финала

Благодаря этой победе лидер посева шагает во второй раунд соревнований.

Следующая соперница Костюк определится в противостоянии представительниц США - Кэти Волынец и Кэти Макнелли.

Именно с победительницей этой американской пары украинка будет бороться за выход в четвертьфинал турнира в Руане.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич — руководитель рубрик Политика и Мир