Костюк на пике формы! Сможет ли украинка остановить Пегулу в Пекине?

Украинская теннисистка Марта Костюк 1 октября проведет матч 1/8 финала на турнире серии WTA 1000 в китайском Пекине. Соперницей второй ракетки Украины станет седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США.

Где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина .

Путь Костюк на турнире

Марта Костюк стартовала в Пекине со второго круга, где уверенно победила немку Эллу Зайдель (6:1, 6:1). В третьем раунде украинка была сильнее белорусской нейтралки Александры Соснович - 6:4, 6:2.

За два матча Костюк не отдала ни одного гейма на своей подаче, а также отыграла 11 брейк-пойнтов. Если учитывать матчи за сборную, серия побед Марты сейчас составляет четыре поединка подряд.

В случае выхода в четвертьфинал украинка может встретиться с победительницей пары Швьонтек - Наварро.

Форма Пегулы

Джессика Пегула с 2022 года стабильно удерживается в топ-10 мирового рейтинга. В текущем сезоне она добыла три титула на разных покрытиях: Остин (хард), Чарльстон (грунт) и Бад Хомбург (трава).

В Пекине американка стартовала с победы над Айлой Томлянович (6:0, 6:3), а в третьем круге сумела отыграть три матчбола у британки Эммы Радукану - 3:6, 7:6, 6:0.

Личные встречи теннисисток

Костюк и Пегула ранее играли между собой четыре раза. Счет очных противостояний - 3:1 в пользу американки. Последний раз они встречались в марте этого года в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, где Пегула победила 6:2, 6:3.

Хотя Пегула считается фавориткой этого матча, Костюк подходит к поединку в хорошей форме и имеет шансы на громкую победу.

Время и место матча

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени на центральном корте Capital Groop Diamond.

Матч состоится вторым запуском вечерней сессии после встречи Иги Швьонтек с Эммой Наварро.

Где смотреть

Трансляция турнира в Украине официально не осуществляется. Правами на показ соревнования владеет Sky Sports Tennis.