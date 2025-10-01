ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Костюк на пике формы! Сможет ли украинка остановить Пегулу в Пекине?

Среда 01 октября 2025 11:59
UA EN RU
Костюк на пике формы! Сможет ли украинка остановить Пегулу в Пекине? Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк 1 октября проведет матч 1/8 финала на турнире серии WTA 1000 в китайском Пекине. Соперницей второй ракетки Украины станет седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США.

Где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Путь Костюк на турнире

Марта Костюк стартовала в Пекине со второго круга, где уверенно победила немку Эллу Зайдель (6:1, 6:1). В третьем раунде украинка была сильнее белорусской нейтралки Александры Соснович - 6:4, 6:2.

За два матча Костюк не отдала ни одного гейма на своей подаче, а также отыграла 11 брейк-пойнтов. Если учитывать матчи за сборную, серия побед Марты сейчас составляет четыре поединка подряд.

В случае выхода в четвертьфинал украинка может встретиться с победительницей пары Швьонтек - Наварро.

Форма Пегулы

Джессика Пегула с 2022 года стабильно удерживается в топ-10 мирового рейтинга. В текущем сезоне она добыла три титула на разных покрытиях: Остин (хард), Чарльстон (грунт) и Бад Хомбург (трава).

В Пекине американка стартовала с победы над Айлой Томлянович (6:0, 6:3), а в третьем круге сумела отыграть три матчбола у британки Эммы Радукану - 3:6, 7:6, 6:0.

Личные встречи теннисисток

Костюк и Пегула ранее играли между собой четыре раза. Счет очных противостояний - 3:1 в пользу американки. Последний раз они встречались в марте этого года в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами, где Пегула победила 6:2, 6:3.

Хотя Пегула считается фавориткой этого матча, Костюк подходит к поединку в хорошей форме и имеет шансы на громкую победу.

Время и место матча

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени на центральном корте Capital Groop Diamond.

Матч состоится вторым запуском вечерней сессии после встречи Иги Швьонтек с Эммой Наварро.

Где смотреть

Трансляция турнира в Украине официально не осуществляется. Правами на показ соревнования владеет Sky Sports Tennis.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также читайте о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня