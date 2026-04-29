Десятая победа подряд: Костюк с личным рекордом пробилась в полуфинал "тысячника" в Мадриде (видео)

Вторая ракетка Украины и 23-я в мировом рейтинге Марта Костюк в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA 1000 играла против амбициозной чешки Линды Носковой (WTA 13).

WTA 1000, Мадрид. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) - Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 6:0

До матча

Костюк подошла к противостоянию на фоне великолепной серии на грунтовых кортах. Она выиграла турнир в Руане и уже дошла до четвертьфинала в Мадриде. Ее победная серия достигла девяти матчей подряд, а среди жертв оказались, в частности, пятая ракетка мира - Джессика Пегула (США). На испанском "тысячнике" украинка пока отдавала соперницам не более пяти геймов за матч.

Детали поединка

С Носковой Марта пересеклась на корте впервые в карьере. И этот матч ожидаемо стал самым сложным для нее на мадридском турнире.

Первый сет напоминал настоящие качели. Чешка выиграла подачу Марты и повела - 2:0. Костюк ответила двумя подряд брейками и перехватила инициативу - 4:2. Однако и Носкова не сдавалась. В конце концов дело дошло до тайбрейка, где украинка победила на удивление легко - 7:1. Итак, первая партия за Костюк - 7:6.

На второй сет Носковой уже не хватило. Украинка буквально смела соперницу с корта, оформив уверенную победу в партии с сухим счетом. Таким образом Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал "тысячника" в Мадриде.

Что дальше

Марта одержала десятую победу подряд, обновив свою рекордную серию.

Костюк проведет десятый полуфинал на уровне Тура (третий в этом году) и второй на турнирах WTA 1000. Впервые ей это удалось два года назад в Индиан-Уэллсе.

Рекордная серия Марты Костюк (инфографика: Setanta Sports Ukraine)

Следующей соперницей Марты будет лакилузерка Анастасия Потапова (WTA 56), выступающая под флагом Австрии. Теннисистки ранее встречались четыре раза и одержали по две победы. В прошлом году Костюк играла против экс-россиянки в четвертом круге в Мадриде и выиграла в двух сетах.

Этот полуфинальный матч состоится в четверг. Начало противостояния не ранее 22:30 по Киеву.