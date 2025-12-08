RU

"Король должен вернуть свой трон". Фьюри поднял волну таинственным месседжем: что это значит для Усика

Фото: Тайсон Фьюри намекнул на возвращение (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который после второго поражения от Александра Усика объявил о завершении карьеры, сделал интригующую публикацию в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британца.

Что написал Фьюри

Фьюри опубликовал длинный эмоциональный текст, в котором заявил, что "король должен вернуть свой трон" и намекнул на камбэк в 2026 году.

"Король должен вернуть свой трон. Впереди долгая и одинокая дорога, по которой могу пройти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются против армии из одного человека - эту битву более двух тысяч лет назад выиграл человек по имени Иисус. В его святое имя я движусь вперед в 2026-м".

Это заявление сразу вызвало волну обсуждений среди фанатов и экспертов, ведь в начале 2025 года Фьюри заявил о завершении карьеры.

Что происходит в дивизионе

Фьюри четыре года владел титулом WBC, который отобрал у Деонтея Уайлдера в 2020 году. После поражения от Усика он остался без чемпионских поясов.

Сейчас три основных титула в супертяжелом весе - WBC, WBA и IBF - принадлежат Усику. Поясом WBO владеет соотечественник "Цыганского короля" - Фабио Уордли.

Возможные планы на 2026 год

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уже заявлял, что британец хочет трилогию с Усиком, называя этот бой "единственным, который Тайсон действительно желает".

Тем временем Саудовская Аравия, которая активно инвестирует в бокс, готовит большие бои на 2026 год. Турки аль аш-Шейх уже намекал на возможное противостояние между Фьюри и Энтони Джошуа.

Пост Фьюри может означать как возвращение на ринг, так и очередной эмоциональный месседж, которыми он часто провоцирует боксерский мир.

Однако тот факт, что британец говорит о "возвращении трона", дает основания ожидать громкий камбэк в 2026 году.

Ранее мы сообщили, что Фьюри напомнил о себе эмоциональным обращением к Владимиру Кличко.

Также узнайте о преимуществах Уайлдера над Усиком по мнению президента WBC.

