Бывшая Остапчука обвинила его в "издевательствах" в браке: жена ведущего не смолчала

Горняк заявила об оскорблениях и измене

Кристина отметила, что долгое время старалась не выносить личные конфликты на публику.

Однако, по ее словам, решила высказаться после того, как начала получать критику от нынешней жены Остапчука - Екатерины.

Свою версию событий нотариус обнародовала в соцсетях.

Как рассказала нотариус, причиной ее разрыва с ведущим стали длительные эмоциональные издевательства, которые она якобы переживала во время отношений с ним.

"Три года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения, и не только. Именно поэтому я развелась, потому что я решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Я молчала, потому что не хотела разносить это все публично, потому что я хотела чтобы быстрее вообще это забылось. Я ходила к психологу, чтобы вытеснить это из своей памяти, приложу максимум усилий", - написала она.

Кристина Горняк сделала громкое признание о браке с Владимиром Остапчуком (скриншот)

По словам бывшей Владимира, во время брака шоумен мог позволять себе оскорбительное поведение, а после этого просить прощения.

Она также намекнула, что в отношениях были и другие серьезные проблемы.

"Я врала вам эти годы, когда улыбалась, простите! Так же я врала и себе! И еще я врала, что в моей отношениях не было измены. Она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась еще когда мы были в браке, нет. Обо всем этом я молчала не ради кого-то, а ради себя. Мне стыдно было себе признаться, но я проработала это в терапии", - заявила экс-супруга Остапчука.

Кристина Горняк сделала громкое признание о браке с Владимиром Остапчуком (скриншот)

Кроме того, она отдельно обратилась к нынешней жене ведущего - Екатерине Остапчук.

Горняк подчеркнула, что считает недопустимыми любые публичные комментарии в свой адрес или обсуждение ее профессиональной деятельности.

Реакция Полтавской

Сам Владимир Остапчук публично не ответил на заявления бывшей жены.

Зато его нынешняя избранница Екатерина отреагировала на ситуацию в своем Telegram-канале.

Она опубликовала скриншот одного из сообщений Горняк и заявила, что не согласна с ее словами об эмоциональных издевательствах.

"Когда человек прекращает быть алкоголиком и эмоциональным тираном ровно в момент развода, то возможно... Как бы это сказать. Кристина, ты любишь свидетелей. Так вот, все свидетели того, что ты не просыхаешь постоянно в stories, а Вова употребляет алкоголь трижды за полгода", - подчеркнула жена ведущего.

Екатерина Полтавская отреагировала на заявления Горняк (скриншот)

Также она добавила, что считает недопустимым спекулировать на личной истории ради резонанса.

"Хайп не может быть важнее человеческих жизней. В этой истории, как минимум, есть еще я и наш ребенок", - заявила Екатерина.

Избранница Владимира также отметила, что ожидает официальных действий, если обвинения имеют под собой основания.

"Если Кристина имеет доказательства своим обвинениям, мы ждем заявление, поданное на Владимира, и он будет отвечать по закону", - написала она.

В то же время жена ведущего подчеркнула, что в противном случае подобные утверждения считает клеветой.

В завершение Екатерина Остапчук сообщила, что планирует решать конфликт в правовом порядке.

"Со своей стороны, с этим всем мы идем в суд и в правовом порядке, по закону, будем решать этот вопрос", - подытожила блогер.

Екатерина Полтавская отреагировала на заявления Горняк (скриншот)