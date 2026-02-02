ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Битва взглядов и флагов: Уайлдер и Чисора столкнулись впервые перед боем (видео)

Понедельник 02 февраля 2026 23:10
UA EN RU
Битва взглядов и флагов: Уайлдер и Чисора столкнулись впервые перед боем (видео) Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора (фото: instagram.com/derekwarchisora)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и британец Дерек Чисора провели первую дуэль взглядов накануне очного боя. Встреча состоялась в Нью-Йорке на Таймс-Сквер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Чисоры.

Выход с флагами

Американец появился на медиамероприятии с флагом США, тогда как Чисора принес с собой британское знамя. Боксеры традиционно провели битву взглядов, подогрев интерес к предстоящему противостоянию.

Предстоящая битва ветеранов

42-летний Чисора выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В его активе 36 побед (23 - нокаутом) и 13 поражений. Британец дважды боролся за титул чемпиона мира WBC - в 2012 и 2022 годах. В первом случае он уступил Виталию Кличко единогласным решением судей. Предстоящий поединок станет юбилейным 50-м в его карьере.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008-м и долгое время владел поясом WBC. На счету американца 44 победы, из которых 43 - нокаутом, а также четыре поражения и одна ничья. За разрушительную силу удара он получил прозвище "Бронзовый бомбардировщик". Для него это также будет 50-й бой.

Битва взглядов и флагов: Уайлдер и Чисора столкнулись впервые перед боем (видео)

Когда состоится бой

Бой Уайлдер - Чисора запланирован на 4 апреля. Вечер бокса будет принимать лондонская O2 Arena. Трансляцию шоу обеспечит стриминговая платформа DAZN.

Ожидается, что противостояние опытных нокаутеров соберет аншлаг в Лондоне и станет главным событием весны в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Уайлдера может стать украинский чемпион мира Александр Усик. Всемирный боксерский совет (WBC) даже одобрил этот бой, как добровольную защиту Усиком титула организации.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны поддерживали контакт, однако до конкретной договоренности дело не дошло. Сейчас Уайлдер решил сосредоточиться на бою с Чисорой, а потенциальный поединок против Усика отложен.

Ранее мы сообщили, что Турки Аль Аш-Шейх хочет боя Усика с другим абсолютным чемпионом.

Также мы рассказали, как Александр Гвоздик шокировал поражением в Лас-Вегасе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Деонтей Уайлдер
Новости
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом