Конец 7-летнего ожидания: как "Рома" Довбыка пробилась в Лигу чемпионов

Итальянская "Рома" украинского нападающего Артема Довбыка официально получила путевку в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Римский клуб сумел вернуться в самый престижный еврокубок впервые за последние семь лет.

Как "Рома" вырвала путевку в Лигу чемпионов

В решающем заключительном туре Серии А римляне на своем поле уверенно обыграли "Верону" со счетом 2:0.

Этот успех позволил команде набрать 73 очка и завершить чемпионат на итоговой третьей позиции.

Последний раз "волки" завоевывали бронзовые медали и финишировали в тройке призеров еще в сезоне 2017/18. Кроме престижа, этот успех принесет клубу огромные деньги.

За выход в групповой этап Лиги чемпионов "Рома" гарантированно заработает более 40 миллионов евро. Для сравнения, попадание в Лигу Европы принесло бы римлянам лишь 14.7 млн евро.

Что происходило с Довбиком в финальном матче

Украинский форвард Артем Довбик весь триумфальный матч против "Вероны" провел на скамейке запасных. Это произошло лишь второй раз за весь текущий сезон и связано с процессом восстановления игрока.

В целом этот сезон стал для украинца крайне тяжелым из-за серьезных проблем со здоровьем:

из-за тяжелой травмы паха нападающий суммарно пропустил 20 матчей

Артем лишь 6 раз выходил в стартовом составе "Ромы" во всех турнирах

в Серии А он отыграл 14 поединков, забил 3 гола и отдал 1 ассист

Этот год оказался для Довбыка наименее результативным за последние шесть лет его карьеры.

Меньше он забивал лишь в сезоне 2019/20, когда отметился двумя мячами во время аренды в датском "Сеннерьюске".