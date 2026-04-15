ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Россия нам не враг". В сериале "Пацаны" неожиданно показали Путина и вспомнили Украину

18:55 15.04.2026 Ср
3 мин
Сеть взбудоражили кадры, на которых героя Дженсена Эклза связывают с Россией
Сюзанна Аль Мариди
Третья серия пятого сезона "Пацанов" (The Boys) удивила зрителей новой сюжетной линией персонажа Дженсена Эклза. Его герой Солдатик (Soldier Boy) оказывается в центре пропагандистской истории, связанной с Россией.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что известно о сериале "Пацаны"

Не секрет, что сериал славится сатирическим взглядом на общество, медиа и политику. В центре истории - корпорация "Воут" (Vought International, которая создает и контролирует сверхлюдей, превращая их в медийные продукты.

За идеальной картинкой героизма скрываются жестокость, эгоизм и безнаказанность. Одним из главных антагонистов является Патриот (Homelander) - всемогущий и опасный лидер "Семерки".

Он - нарцисс, садист и эмоционально нестабильная личность. Нуждается в постоянном одобрении и пренебрежительно относится ко всем, кого считает слабее себя. Этот персонаж является воплощением авторитарной власти.

Ему и его приспешникам противостоит команда во главе с Билли Бутчером. В финальном сезоне они готовы пойти на все, чтобы остановить зло.


Как в сериале "Пацаны" показали Путина и вспомнили Украину

В новом сезоне именно Хоумлендер пробуждает Солдатика, который также является его биологическим отцом. Чтобы заручиться его поддержкой, он обещает "реабилитировать" его перед обществом и приобщить к "Семерке".

После того, как Райан (сына Хоумлендера) убил в России военный отряд, который разоблачил его местонахождение, компания "Воут" выходит с новым пропагандистским роликом.

"С 1984 года Солдатик был в России, работал с нашими друзьями в Кремле, чтобы разоблачить коварных предателей в Украине", - говорилось в видео.

Еще одна фраза не менее взбудоражила сеть.

"Оказывается, Россия - не наш враг. Это сильная нация, для которой семья превыше всего и которая не терпит туалетов для трансов", - говорит Подводный (The Deep).

Реакция сети

Одни пользователи были шокированы, тогда как другие сразу разглядели сатиру. Они увидели в этом намек на некоторые политические нарративы, которые сегодня звучат в США.

  • "Пацаны" никогда не подводят. Если бы мы увидели такое видео, как это, опубликованное сегодня, мы бы даже не удивились".
  • "Если бы вы только знали, как я хохотал, когда увидел это".
  • "Еще одно доказательство, что Путин - зло".
  • "Они пародируют то, как MAGA охотно воспринимает российскую пропаганду... От партии Рейгана, заклятого врага России, до повторения российских тезисов и подхалимства перед Путиным".
  • "Я никогда не думал, что увижу Солдатика в компании Путина".
  • "Пацаны" - это действительно что-то особенное. Мне очень нравится, как они все высмеивают".

Напомним, что персонаж Дженсена Экзла был представлен в сериале в третьем сезоне. Его герой является первым удачным результатом использования сыворотки V. В компании создали иллюзию, будто он герой Второй мировой войны.

Впрочем, реальность была иной. Команда предала его, поскольку он достал их своей жестокостью и был неконтролируемым. В итоге попал к советским спецслужбам, которые годами проводили на нем страшные опыты и пытали.

Именно Бутчер нашел его и предложил объединиться, чтобы уничтожить Хоумлендера, однако все пошло не по плану.

Кстати, из заточения он вернулся со сверхспособностью, позволяющей лишать других суперов их сил. Кроме того, тогда у него наблюдались признаки ПТСР - одна российська песня могла спровоцировать "взрыв".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Фильмы
