Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые подтвердили свой роман (видео)

41-летняя певица Кэти Перри и 53-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике вместе, подтвердив слухи о своем романе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.
По данным издания, влюбленные посетили известное парижское кабаре Crazy Horse, где праздновали день рождения исполнительницы хита Dark Horse.
После спектакля папарацци зафиксировали, как Перри и Трюдо выходят из здания, держась за руки и улыбаясь друг другу.
katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4- avs (@favspopculture) 26 октября 2025 года
Для вечера во французской столице Кэти выбрала яркое красное платье, тогда как Трюдо отдал предпочтение сдержанному черному образу.
никогда не думал, что katy perry & justin trudeau на самом деле будут хорошо смотреться вместе pic.twitter.com/KP7OCm2ZO2- kanishk (@kaxishk) 26 октября 2025 года
Говорить об отношениях Перри и Трюдо начали еще летом, когда их впервые заметили на свидании в Монреале.
Позже, в сентябре, их сфотографировали на яхте возле Санта-Барбары - тогда пара не скрывала нежности, обнимаясь и целуясь.
На тот момент Кэти уже была свободна: в июне певица разошлась со своим бывшим женихом Орландо Блумом.
Трюдо же в 2023 году официально развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.
Инсайдеры People утверждают, что инициатором романа стал именно политик.
"Он даже прилетел в Калифорнию, чтобы увидеться с ней во время перерыва в туре. У них легко устанавливается связь. Она считает его привлекательным. Он очень уважительно к ней относится", - сообщил источник издания.
Сейчас певица активно гастролирует с туром Lifetimes Tour, посвященным ее новому альбому 143.
Она уже выступила в Мексике, США, Канаде и Австралии, а сейчас продолжает мировое турне.
Интересно, что именно на одном из ее концертов в Монреале Трюдо впервые появился среди зрителей - тогда билеты на выступление были полностью распроданы.
