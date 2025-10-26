Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые подтвердили свой роман (видео)

По данным издания, влюбленные посетили известное парижское кабаре Crazy Horse, где праздновали день рождения исполнительницы хита Dark Horse.

После спектакля папарацци зафиксировали, как Перри и Трюдо выходят из здания, держась за руки и улыбаясь друг другу.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 - avs (@favspopculture) 26 октября 2025 года

Для вечера во французской столице Кэти выбрала яркое красное платье, тогда как Трюдо отдал предпочтение сдержанному черному образу.

никогда не думал, что katy perry & justin trudeau на самом деле будут хорошо смотреться вместе pic.twitter.com/KP7OCm2ZO2 - kanishk (@kaxishk) 26 октября 2025 года

Слухи о романе

Говорить об отношениях Перри и Трюдо начали еще летом, когда их впервые заметили на свидании в Монреале.

Позже, в сентябре, их сфотографировали на яхте возле Санта-Барбары - тогда пара не скрывала нежности, обнимаясь и целуясь.

На тот момент Кэти уже была свободна: в июне певица разошлась со своим бывшим женихом Орландо Блумом.

Трюдо же в 2023 году официально развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.

Инсайдеры People утверждают, что инициатором романа стал именно политик.

"Он даже прилетел в Калифорнию, чтобы увидеться с ней во время перерыва в туре. У них легко устанавливается связь. Она считает его привлекательным. Он очень уважительно к ней относится", - сообщил источник издания.

Джастин Трюдо (фото: Getty Images)

Сейчас певица активно гастролирует с туром Lifetimes Tour, посвященным ее новому альбому 143.

Она уже выступила в Мексике, США, Канаде и Австралии, а сейчас продолжает мировое турне.

Интересно, что именно на одном из ее концертов в Монреале Трюдо впервые появился среди зрителей - тогда билеты на выступление были полностью распроданы.