Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании появлением в парных образах (фото)

Кайли и Тимоти показали, как носить оранжевый монохром

Для мероприятия звезды выбрали оранжевый тотал-лук от Chrome Hearts. 29-летний актер позировал в кожаном костюме, который дополнил шелковой рубашкой того же оттенка и сапогами.

В руках он держал необычный аксессуар - черный кожаный чехол для пинг-понговых ракеток от того же бренда, который стал стильным акцентом образа.

28-летняя звезда поддержала возлюбленного на премьере его новой ленты не менее эффектным образом. Она выбрала оранжевое длинное платье с треугольными вырезами, которое дополнила массивным колье.

Платье дополнили оранжевые туфли с острым носком, а завершил образ маникюр в тон.

Внимание привлек и макияж Кайли, который идеально сочетался с оттенком платья. Она выбрала темные тени и розовые румяна, а губам добавила акцент матовой нюдовой помадой.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер (фото: Getty Images)

Дженнер и Шаламе разошлись или нет

В ноябре появились слухи о расставании звездной парочки. Причиной стало то, что актер пропустил празднование дня рождения мамы звезды Крис Дженнер.

По словам инсайдеров, именно Кайли больше вкладывается в эти отношения. Мол, ей приходится "преследовать" актера из-за его постоянной занятости.

Поскольку влюбленные крайне редко появляются на публике вместе и почти не комментируют свои отношения, вокруг них часто возникают различные слухи.

Однако новый выход демонстрирует, что сейчас в любви Тимоти и Кайли царит гармония и готовность быть рядом в выдающиеся моменты карьеры.

Кайли Дженнер поддержала Тимоти Шаламе на премьере (фото: Getty Images)