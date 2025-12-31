ua en ru
"Карпаты" уволили Лупашко в последний день 2025 года: кто может стать тренером "львов"

Среда 31 декабря 2025 18:03
UA EN RU
"Карпаты" уволили Лупашко в последний день 2025 года: кто может стать тренером "львов" Владислав Лупашко покинул "Карпаты" (фото: facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Екатерина Урсатий

Львовские "Карпаты" официально объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером Владиславом Лупашко. Отставка состоялась в последний день 2025 года по согласию сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "зелено-белых".

Итоги работы Лупашко в "Карпатах"

Лупашко возглавил львовский клуб в июле 2024 года, сменив на посту опытного Мирона Маркевича. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела ровно 50 матчей во всех турнирах, одержав 19 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.

Первый сезон под руководством Лупашко стал для "львов" достаточно успешным, ведь команда сумела финишировать на шестом месте в Украинской Премьер-лиге.

Однако первая половина сезона 2025/26 оказалась менее стабильной. На зимнюю паузу "Карпаты" ушли на девятом месте турнирной таблицы, имея в активе 19 очков после 16 туров, включающих четыре победы, семь ничьих и пять поражений.

Кто станет новым тренером "Карпат"?

По информации футбольного инсайдера Виктора Вацко, руководство львовян уже определилось с дальнейшим вектором развития клуба.

Ожидается, что вакантную должность займет испанский специалист, имя которого пока держат в секрете.

Такое решение может означать кардинальное изменение игровой философии "зелено-белых" в пользу современной европейской модели управления и тактической подготовки.

Пока клуб не предоставил официальных комментариев относительно сроков представления нового наставника. Однако подготовку к весенней части чемпионата "Карпаты", скорее всего, начнут уже под руководством нового главного тренера.

Путь Владислава Лупашко

До назначения в главную команду "Карпат" Лупашко успел заявить о себе как об одном из самых перспективных молодых тренеров Украины.

В частности, в сезоне 2023/24 он привел "Ингулец" к чемпионству в Первой лиге и успешно вывел команду в элиту отечественного футбола.

Летом 2024 года он начал работу с юниорским составом "Карпат", однако почти сразу получил шанс возглавить основную команду.

В свою очередь игровая карьера Лупашко была насыщена выступлениями за такие клубы, как "Металлург" (Донецк), "Львов" и "Оболонь", а в 2019 году он в статусе капитана вывел "Ингулец" в исторический финал Кубка Украины.

Напомним, недавно тренер женской сборной Украины по футболу неожиданно заявил об уходе.

Также читайте о лучшем футболисте планеты по версии Globe Soccer Awards.

