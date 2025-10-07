RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Карпаты" и "Динамо" побили зрительские рекорды УПЛ

Фото: Зрители на стадионе "Украина" во Львове (ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо" установил ряд рекордов, связанных со зрительским интересом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Игра со сногсшибательным сюжетом

Матч состоялся 27 сентября и завершился боевой ничьей - 3:3. Поединок, кроме результативности, запомнился сногсшибательным сюжетом.

Львовяне, сдержав стартовый натиск гостей, в течение трех минут забили в ворота чемпионов дважды. "Динамо" отыграло один мяч еще до перерыва, а в начале второго тайма за две минуты сравняло счет и вышло вперед (3:2).

Впоследствии обе команды имели возможности забить, а завершилось все спасением "Карпат" на 90+4 минуте: львовские футболисты бились до конца и сумели сравнять счет.

Рекорд не только на трибунах

Впоследствии в УПЛ официально заявили, что на этом матче присутствовали 8 700 зрителей. И это наибольшее количество болельщиков на домашней игре "Карпат" с сезона-2019/20. Тогда на матч первого тура с "Динамо" пришло 12 135 зрителей.

А 7 октября свой отчет предоставило УПЛ ТВ. По данным официального транслятора чемпионата Украины, поединок посмотрели 297 025 зрителей. Это самый высокий показатель с начала чемпионата.

ФутболУПЛКарпатыДинамо