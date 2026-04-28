Кароль прокомментировала публичные замечания Огневич: "Деньги не делают человека красивым"

Певица Тина Кароль прокомментировала высказывания Златы Огневич относительно денег и подхода к поддержанию красоты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки под одним из постов в Instagram.
В сети завирусился фрагмент из интервью Огневич о том, что уход нуждается в финансовых ресурсах.
Это стало поводом для споров о том, насколько привлекательность зависит от бюджета.
В дискуссиях часто упоминали Тину Кароль.
"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Образ жизни - а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика, - сказала Злата.
Она также подчеркнула, что не рассчитывает на быстрый эффект и не воспринимает косметологические процедуры как мгновенное решение всех вопросов.
По ее словам, решающими являются системность и баланс в образе жизни.
Артистка отметила, что не курит, контролирует алкоголь и не исключает возможности пластической хирургии в будущем.
Тина Кароль ответила на обсуждение довольно четко и категорично, отрицая идею прямой связи между деньгами и внешней привлекательностью.
Она отметила, что ключевую роль играют внутренняя мотивация, дисциплина и системный подход к образу жизни.
По ее мнению, состояние тела напрямую формируется ежедневными привычками - питанием, режимом и уходом, а не уровнем дохода, тогда как финансы сами по себе не являются определяющим фактором красоты.
"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя - это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа - это ваши привычки и стиль жизни. Причинно-следственная связь в другом!" - написала она.
