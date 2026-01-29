RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Карабах" впервые выходит в плей-офф Лиги чемпионов, "Реал" и ПСЖ рискуют вылететь: результаты всех матчей 8-го тура

Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Завершился финальный тур основного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. По его итогам определились все участники плей-офф. Вечер запомнился сенсационным голом Анатолия Трубина и успехом Алексея Кащука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Исторический шаг "Карабаха" несмотря на фиаско в Англии

Азербайджанский "Карабах", в составе которого находится украинский вингер Алексей Кащук, официально гарантировал себе участие в весенней стадии турнира.

Даже сокрушительное поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" со счетом 0:6 не помешало команде удержаться в проходной зоне.

Несмотря на то, что англичане доминировали на протяжении всей игры - за "красных" забивали Макаллистер (дубль), Виртц, Салах, Экетике и Кьеза - азербайджанский коллектив финишировал на 22-м месте.

Это позволило клубу впервые в его истории пробиться в раунд на вылет в самом престижном еврокубке. Алексей Кащук провел игру на скамейке запасных.

Провал Мадрида и голевой перфоманс Трубина

Главная сенсация игрового дня состоялась в Лиссабоне. Мадридский "Реал" под руководством Альваро Арбелоа не только уступил "Бенфике" (2:4), но и потерял место в прямой восьмерке лучших. Теперь испанцев ждут дополнительные стыковые матчи.

Героями поединка стали украинцы. Георгий Судаков помог "орлам" контролировать игру, а голкипер Анатолий Трубин сотворил настоящее чудо, на последних минутах он пришел в штрафную площадку соперника и забил головой, зафиксировав окончательный счет.

"Реал" завершал встречу в меньшинстве из-за удаления Асенсио и Родриго.

ПСЖ с Забарным отправляется в стыки

Французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищает Илья Забарный, не смог обыграть "Ньюкасл".

Несмотря на быстрый гол Витиньи и раннюю травму Хвичи Кварацхелии, парижане пропустили от Виллока перед перерывом.

Ничья 1:1 отбросила ПСЖ на 11-ю строчку турнирной таблицы. Это означает, что команда Забарного, который весь матч оставался в резерве, вынуждена будет бороться за путевку в 1/8 финала через дополнительный раунд плей-офф.

Результаты матчей 8-го тура Лиги чемпионов

  • "Айнтрахт" - "Тоттенхэм" - 0:2
  • "Арсенал" - "Кайрат" - 3:1
  • "Атлетик" - "Спортинг" - 2:3
  • "Атлетико" - "Буде-Глимт" - 1:2
  • "Аякс" - "Олимпиакос" - 1:2
  • "Байер" - "Вильярреал" - 3:0
  • "Барселона" - "Копенгаген" - 4:1
  • "Бенфика" - "Реал" Мадрид - 4:2
  • "Боруссия" Дортмунд 0 "Интер" - 0:2
  • "Брюгге" 0 "Марсель" - 3:0
  • "Ливерпуль" - "Карабах" - 6:0
  • "Манчестер Сити" - "Галатасарай" - 2:0
  • "Монако" - "Ювентус" - 0:0
  • "Наполи" - "Челси" - 2:3
  • "Пафос" - "Славия" - 4:1
  • "ПСВ" - "Бавария" - 1:2
  • ПСЖ - "Ньюкасл" - 1:1
  • "Рояль Унион" - "Аталанта" - 1:0

Ранее "сине-желтые" потеряли другого центрфорварда Артема Довбыка, который выбыл до конца сезона.

Также мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол