Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления

Сборная Украины сохранила лидерские позиции в общем зачете Паралимпийских игр-2026 по итогам третьего дня соревнований. Несмотря на отсутствие украинских стартов в этот период, наша команда остается второй.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Третий день зимних Игр в 2026 году стал первым, когда представители украинской сборной не участвовали в финалах или квалификациях.
Основное внимание болельщиков и экспертов было сосредоточено на горнолыжных трассах, где разыгрывали награды в супергиганте.
Всего были определены победители в шести категориях: среди спортсменов, которые соревнуются сидя, стоя, а также среди участников с нарушениями зрения.
Наиболее успешными в этой дисциплине оказались атлеты из Австрии, Италии, США и Франции - представители каждой из этих стран завоевали по две медали разного достоинства.
Хотя "сине-желтые" не пополнили свою копилку новыми наградами, добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку мирового рейтинга.
Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.
Однако конкуренция обостряется: сборная Австрии, благодаря успехам в горнолыжном спорте, также достигла отметки в 3 золотые награды и теперь дышит украинцам в спину.
Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству золота, так и по общему числу добытых призов.
Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.
Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.