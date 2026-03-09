RU

Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления

18:24 09.03.2026 Пн
2 мин
Лишь несколько наград отделяют преследователей от нашей сборной. Кто стал главной угрозой?
aimg Екатерина Урсатий
Паралимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)

Сборная Украины сохранила лидерские позиции в общем зачете Паралимпийских игр-2026 по итогам третьего дня соревнований. Несмотря на отсутствие украинских стартов в этот период, наша команда остается второй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

День без украинских стартов и успехи горнолыжников

Третий день зимних Игр в 2026 году стал первым, когда представители украинской сборной не участвовали в финалах или квалификациях.

Основное внимание болельщиков и экспертов было сосредоточено на горнолыжных трассах, где разыгрывали награды в супергиганте.

Всего были определены победители в шести категориях: среди спортсменов, которые соревнуются сидя, стоя, а также среди участников с нарушениями зрения.

Наиболее успешными в этой дисциплине оказались атлеты из Австрии, Италии, США и Франции - представители каждой из этих стран завоевали по две медали разного достоинства.

Ситуация в медальном зачете: Австрия догоняет Украину

Хотя "сине-желтые" не пополнили свою копилку новыми наградами, добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку мирового рейтинга.

Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.

Однако конкуренция обостряется: сборная Австрии, благодаря успехам в горнолыжном спорте, также достигла отметки в 3 золотые награды и теперь дышит украинцам в спину.

Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству золота, так и по общему числу добытых призов.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2026 (после 3-х дней):

  1. Китай - 8 "золото" + 5 "серебро" + 4 "бронза" (17)
  2. Украина - 3 + 2 + 5 (10)
  3. Австрия - 3 + 1 + 0 (4)
  4. Италия - 2+2+1 (5)
  5. Швейцария - 2 + 0 + 1 (3)
  6. США - 1 + 4 + 2 (7)
  7. Канада - 1 + 3 + 3 (7)
  8. Франция - 1 + 3 + 1 (5)
  9. Германия - 1 + 1 + 5 (7)
  10. Испания/Нидерланды/Норвегия - по 1+1+1+0 (2)

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

