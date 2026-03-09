Как Украина удержала вторую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2026, хотя не было ни одного выступления

День без украинских стартов и успехи горнолыжников

Третий день зимних Игр в 2026 году стал первым, когда представители украинской сборной не участвовали в финалах или квалификациях.

Основное внимание болельщиков и экспертов было сосредоточено на горнолыжных трассах, где разыгрывали награды в супергиганте.

Всего были определены победители в шести категориях: среди спортсменов, которые соревнуются сидя, стоя, а также среди участников с нарушениями зрения.

Наиболее успешными в этой дисциплине оказались атлеты из Австрии, Италии, США и Франции - представители каждой из этих стран завоевали по две медали разного достоинства.

Ситуация в медальном зачете: Австрия догоняет Украину

Хотя "сине-желтые" не пополнили свою копилку новыми наградами, добытый ранее гандикап позволил команде удержать вторую строчку мирового рейтинга.

Сейчас в активе Украины 10 медалей, из которых 3 - высшей пробы.

Однако конкуренция обостряется: сборная Австрии, благодаря успехам в горнолыжном спорте, также достигла отметки в 3 золотые награды и теперь дышит украинцам в спину.

Безоговорочным лидером остается Китай, который существенно оторвался от преследователей как по количеству золота, так и по общему числу добытых призов.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2026 (после 3-х дней):