Як Україна утримала другу позицію у медальному заліку Паралімпіади-2026, хоча не було жодного виступу

Збірна України зберегла лідерські позиції у загальному заліку Паралімпійських ігор-2026 за підсумками третього дня змагань. Попри відсутність українських стартів у цей період, наша команда залишається другою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.
Третій день зимових Ігор у 2026 році став першим, коли представники української збірної не брали участі у фіналах чи кваліфікаціях.
Основна увага вболівальників та експертів була зосереджена на гірськолижних трасах, де розігрували нагороди у супергіганті.
Загалом було визначено переможців у шести категоріях: серед спортсменів, що змагаються сидячи, стоячи, а також серед учасників з порушеннями зору.
Найбільш успішними у цій дисципліні виявилися атлети з Австрії, Італії, США та Франції - представники кожної з цих країн вибороли по дві медалі різного ґатунку.
Хоча "синьо-жовті" не поповнили свою скарбничку новими нагородами, здобутий раніше гандикап дозволив команді втримати другий рядок світового рейтингу.
Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 - найвищого гатунку.
Проте конкуренція загострюється: збірна Австрії, завдяки успіхам у гірськолижному спорті, також досягла позначки у 3 золоті нагороди і тепер дихає українцям у спину.
Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю золота, так і за загальним числом здобутих призів.
Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.
Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.