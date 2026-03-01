Как началась история любви Вячеслава Довженко и его невесты? Избранница актера раскрыла детали

Как призналась Светлана, их первое знакомство состоялось несколько лет назад во время работы над одним из проектов.

Тогда они только пересеклись на съемочной площадке.

"Мы познакомились еще лет семь-восемь назад - работали вместе на съемках одного проекта. Тогда просто пересеклись, немного пообщались - и все. Ничего такого, что можно было бы назвать началом истории", - рассказала Светлана.

Впоследствии их пути снова пересеклись - на этот раз уже в театре. Именно тогда между ними начали зарождаться чувства.

"А потом снова встретились - в театре. И это было уже во время полномасштабной войны. На тот момент Слава уже не был женат, жил сам. Я тоже была в своем этапе переосмысления. И вот уже третий год мы вместе. Живем, поддерживаем друг друга, строим отношения", - поделилась невеста Довженко.

Вячеслав Довженко с невестой Светланой (фото: instagram.com/filmua)

По словам возлюбленной актера, они быстро нашли общий язык и почувствовали комфорт в общении.

"Интересно, что между нами с самого начала не было никакой дистанции. Не было этого ощущения, что надо присматриваться, завоевывать внимание. Я восприняла его абсолютно на равных - не как известного актера, а просто как человека рядом. Мы сразу начали общаться без какой-либо напряженности", - рассказала она.

Невеста Вячеслава также призналась, что в отношениях им помогает разница характеров: Светлана более активная, а Довженко - более спокойный.

"У меня все же такой возраст (мне сейчас почти 30), когда хочется движения: куда-то поехать, сходить. Слава более спокойный. И вот на этом контрасте мы и сошлись. Я его немного "поднимаю" - в хорошем смысле, вытаскиваю в события, в движение. А он меня заземляет, когда слишком разгоняюсь", - объяснила она.

Светлана также рассказала, что работает художницей по костюмам и создает образы для фотосессий и съемок.

"Я художница по костюмам. Преимущественно работаю с персональными съемками - создаю образы для фотосессий, продумываю стилистику, подбираю вещи, детали. Были и коммерческие проекты. В частности, работала для "Сильпо" - оформляла съемки", - рассказала она.

Вячеслав Довженко с невестой Светланой (фото: instagram.com/filmua)

Пара также уже планирует свадьбу. По словам Светланы, празднование хотят сделать небольшим и очень личным.

"Думаем, возможно, когда уже будет теплее, чтобы и погода способствовала, и настроение было легкое. Где-то планируем на конец лета. Свадьбу хотим сделать очень личной, камерной - не публичной. Просто для нас и для тех, кто нам близок", - поделилась она.

"Родственники, друзья - те, с кем нам хорошо, кому можем доверять и быть собой. Мы хотим просто и без пафоса почувствовать этот день вместе с людьми, которых любим", - добавила Светлана.