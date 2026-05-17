Как Греция выступила в финале "Евровидения-2026": фаворит конкурса превратил сцену в видеоигру

Финал "Евровидения-2026" подарил зрителям ряд эффектных номеров, среди которых было выступление Греции. Страну в этом году представлял певец Akylas, который вышел на сцену с песней "Ferto" под номером 6.

РБК-Украина рассказывает, каким было выступление одного из фаворитов конкурса и какое место он занял.

Каким было выступление Akylas

Представитель Греции, которому пророчили третье место, представил динамичный и визуально насыщенный номер. Его выступление стало одним из самых заметных в первой части шоу.

Автором постановки для Akylas стал режиссер Фокас Эвангелинос. В ней артист становится героем видеоигры, которая перерастает в яркий перфоманс.

Сначала он появляется в мире игры, затем поражает игрой на воображаемом контрабасе, едет по подиуму на скутере, а затем переходит из одной "комнаты" в другую, где встречает эксцентричных героев.

Композиция "Ferto", название которой переводится как "Принеси", сочетает греческие музыкальные мотивы с современным электронным звучанием.

В центре сюжета - история о человеке, который стремится к успеху и лучшей жизни, но не может остановиться в своем желании получать больше.

По словам артистка, она рассказывает о жадности и чрезмерном потреблении, о постоянной человеческой потребности иметь еще больше.

В финале он эмоционально обращается к матери и завершает номер припевом.

Отдельное внимание привлек сценический образ. Для выступления артист выбрал костюм оранжевого цвета с тигровым принтом.

Представитель Греции занял 10 место в финале "Евровидения-2026".



Что известно о представителе Греции

Акилас Митиленеос родился 11 февраля 1999 года в городе Серрес. С детства он занимался музыкой, посещал музыкальную школу и театральные занятия.

После обучения в кулинарной школе работал в ресторанах, а затем - певцом на круизных лайнерах. Популярность пришла к нему благодаря каверам в TikTok, а настоящий прорыв произошел в 2024 году после релиза сингла "Atelié".

Возможность представлять страну Akylas получил после участия в отборе "Sing for Greece-2026". Своей яркой песней ему удалось получить поддержку жюри и зрителей.

Ранее артист признавался, что участие в конкурсе стало для него осуществлением мечты, ведь еще недавно он "пытался заработать на жизнь, распевая на улицах Афин".

Кстати, своей самой большой иконой "Евровидения" Akylas назвал Верку Сердючку, которая поразила его свободой и смелостью.