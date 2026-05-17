Як Греція виступила у фіналі "Євробачення-2026": фаворит конкурсу перетворив сцену у відеогру

Фінал "Євробачення-2026" подарував глядачам низку ефектних номерів, серед яких був виступ Греції. Країну цього року представляв співак Akylas, який вийшов на сцену з піснею "Ferto" під номером 6.

РБК-Україна розповідає, яким був виступ одного з фаворитів конкурсу та яке місце він посів.

Яким був виступ Akylas

Представник Греції, якому пророкували третє місце, представив динамічний і візуально насичений номер. Його виступ став одним із найпомітніших у першій частині шоу.

Автором постановки для Akylas став режисер Фокас Евангелінос. У ній артист стає героєм відеогри, яка переростає у яскравий перфоманс.

Спочатку він з'являється у світі гри, потім вражає грою на уявному контрабасі, їде по подіуму на скутері, а згодом переходить з однієї "кімнати" в іншу, де зустрічає ексентричних героїв.

Akylas у фіналі "Євробачення-2026" (скриншоти)

Композиція "Ferto", назва якої перекладається як "Принеси", поєднує грецькі музичні мотиви із сучасним електронним звучанням.

У центрі сюжету - історія про людину, яка прагне успіху та кращого життя, але не може зупинитися у своєму бажанні отримувати більше.

За словами артистка, вона розповідає про жадібність і надмірне споживання, про постійну людську потребу мати ще більше.

У фіналі він емоційно звертається до матері та завершує номер приспівом.

Окрему увагу привернув сценічний образ. Для виступу артист обрав костюм помаранчевого кольору з тигровим принтом.

Представник Греції посів 10 місце у фіналі "Євробачення-2026".



Що відомо про представника Греції

Акілас Мітіленеос народився 11 лютого 1999 року в місті Серрес. З дитинства він займався музикою, відвідував музичну школу та театральні заняття.

Після навчання у кулінарній школі працював у ресторанах, а згодом - співаком на круїзних лайнерах. Популярність прийшла до нього завдяки каверам у TikTok, а справжній прорив відбувся у 2024 році після релізу синглу "Atelié".

Можливість представляти країну Akylas отримав після участі у відборі "Sing for Greece-2026". Своєю ясркавою піснею йому вдалося здобути підтримку журі та глядачів.

Раніше артист зізнавався, що участь у конкурсі стала для нього здійсненням мрії, адже ще нещодавно він "намагався заробити на життя, співаючи на вулицях Афін".

До речі, своєю найбільшою іконою "Євробачення" Akylas назвав Вєрку Сердючку, яка вразила його свободою та сміливістю.