Добрынин удивил судей "Танців з зірками" зажигательной Румбой (видео)

Герой "Холостяк-9" Никита Добрынин выступил в спецвыпуске "Танців з зірками" вместе с Анной Манджулой. Они показали зажигательную Румбу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию шоу.

Каким было выступление Добрынина на "Танцях з зірками"

Никита признался, что во время тренировок он даже хотел покинуть проект. Он очень волновался и боялся, что не справится. Впрочем, потом Добрынин все же решился на танец.

Кстати, на паркете также выступала бывшая жена Никиты - Даша Квиткова. Но бывшие влюбленные сумели сохранить хорошие отношения, поэтому никаких скандалов не будет.

"Мы не соперники, поэтому я буду за него болеть", - сказала Квиткова.

Добрынин и Манжула (скриншот)

Никита Добрынин и Анна Манжула на "Танцях з зірками" - видео

Танец пары судьи оценили неплохо. Дмитрий Дикусар сказал, что Добрынин дал своей партнерше хорошую опору и уверенность, а потому она полностью раскрылась. А Могилевская отметила, что Никита был очень мужественным.

Звездное жюри выставило такие оценки: