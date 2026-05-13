Как Билецкий, Буданов и Малюк попали в "Кіллхаус": режиссер раскрыл впечатляющие детали

Как Буданов, Билецкий и Малюк попали в фильм

По словам режиссера, идея пригласить настоящих генералов возникла прямо во время съемочного процесса. Тогда он искал замену на роль командира для одной из сцен.

"Мы планировали сцену, где главный герой должен отдать шеврон своего отца своему командиру. Актер, который планировался на эту роль, не смог сыграть. Мы начали искать другого. И тут я говорю: "Стоп, а если это будет настоящий генерал?" - поделился Левицкий.

Команда сначала скептически отреагировала на предложение режиссера, но это его не остановило.

"Команда покрутила пальцем и сказала, что это будет сложно реализовать, как минимум учитывая время. Просто Андрей Евгеньевич не находится в Киеве. Он занимается войной, а не кино. И я сказал: "Чем мне больше говорят, что это невозможно, тем больше мне это хочется сделать", - вспомнил он.

Андрей Билецкий и Любомир Левицкий (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

После этого режиссер решил привлечь к съемкам еще два известных лица.

"У меня возникла концепция в голове вообще сделать всех генералов настоящими. Это усилит фильм исторически. Я загорелся этой идеей и начал переговоры. Встал вопрос исключительно реализации - когда это сделать", - рассказал он.

Наибольшие трудности возникли из-за занятости генералов во время войны, но они в конце концов смогли найти немного времени для участия в экшене.

"Например, сцену с Василием Васильевичем мы переносили шесть раз из-за его занятости. Мы просто ждали, когда у него будет выходной, и просто в какой-то из них вырвать его буквально на часок времени, как и Кирилла Алексеевича. Но нам все удалось. Оказалось, что это реально", - поделился режиссер.

Василий Малюк и Любомир Левицкий (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

Отдельно режиссер подчеркнул, что работа на площадке проходила в доверительной атмосфере.

"Магия кино - это вещь, которая превращает всех серьезных людей в маленьких мальчиков. Все генералы, которые приезжали, очень доверяли мне, знали, что все будет хорошо, они будут хорошо выглядеть. Я очень благодарен им за это", - признался он.

Левицкий и Буданов (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

Он также добавил, что во время съемок с генералами на локациях придерживались протоколов безопасности.

"На каждой из локаций, где снимались генералы, все протоколы безопасности были соблюдены. Мы даже некоторые локации немного изменили, учитывая безопасность", - рассказал Любомир.

