Як Білецький, Буданов і Малюк потрапили у "Кіллхаус": режисер розкрив вражаючі деталі

Як Буданов, Білецький та Малюк потрапили до фільму

За словами режисера, ідея запросити справжніх генералів виникла прямо під час знімального процесу. Тоді він шукав заміну на роль командира для однієї зі сцен.

"Ми планували сцену, де головний герой має віддати шеврон свого батька своєму командиру. Актор, який планувався на цю роль, не зміг зіграти. Ми почали шукати іншого. І тут я кажу: "Стоп, а якщо це буде справжній генерал?" - поділився Левицький.

Команда спочатку скептично відреагувала на пропозицію режисера, але це його не зупинило.

"Команда покрутила пальцем і сказала, що це буде складно реалізувати, як мінімум з огляду на час. Просто Андрій Євгенович не знаходиться в Києві. Він займається війною, а не кіно. І я сказав: "Чим мені більше говорять, що це неможливо, тим більше мені це хочеться зробити", - пригадав він.

Андрій Білецький та Любомир Левицький (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

Після цього режисер вирішив залучити до зйомок ще два відомих обличчя.

"В мене виникла концепція в голові взагалі зробити всіх генералів справжніми. Це підсилить фільм історично. Я загорівся цією ідеєю і почав перемовини. Постало питання виключно реалізації - коли це зробити", - розповів він.

Найбільші труднощі виникли через зайнятість генералів під час війни, але вони зрештою змогли знайти трохи часу для участі в екшені.

"Наприклад, сцену з Василем Васильовичем ми переносили шість разів через його зайнятість. Ми просто чекали, коли в нього буде вихідний, і просто в якийсь з них вирвати його буквально на годинку часу, як і Кирила Олексійовича. Але нам все вдалося. Виявилося, що це реально", - поділився режисер.

Василь Малюк та Любомир Левицький (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

Окремо режисер підкреслив, що робота на майданчику проходила в довірливій атмосфері.

"Магія кіно - це річ, яка перетворює всіх серйозних людей на малих хлопчиків. Усі генерали, які приїжджали, дуже довіряли мені, знали, що все буде добре, вони матимуть гарний вигляд. Я дуже вдячний їм за це", - зізнався він.

Левицький та Буданов (фото: instagram.com/levitski_lubomir)

Він також додава, що під час зйомок з генералами на локаціях дотримувалися протоколів безпеки.

"На кожній з локацій, де знімалися генерали, усі протоколи безпеки були дотримані. Ми навіть деякі локації трішки змінили з огляду на безпеку", - розповів Любомир.

