Ирина Сопонару о возможном закрытии "Квартала 95": "У всего есть логический конец"

Воскресенье 30 ноября 2025 11:20
Ирина Сопонару о возможном закрытии "Квартала 95": "У всего есть логический конец" Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару высказалась о будущем студии "Квартал 95" и изменениях в подходе к юмору в команде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды в подкасте "Плітки Великого Міста".

Будут ли закрывать "Квартал 95"?

Недавно студия "Квартал 95" оказалась в центре скандала после заявления на фоне информации о вероятной причастности одного из совладельцев - бизнесмена Тимура Миндича - к коррупционному делу в энергетической сфере.

Комментируя возможность прекращения существования проекта, Ирина отметила, что допускает любое развитие событий, но не видит для этого радикальных оснований.

"Все может быть, конечно. Я не согласна с какими-то скандальными ситуациями. Мне кажется, все же, что не было чего-то прям такого, чтобы аж закрывать Квартал. Но безусловно время идет и все имеет свой логический конец. Надеюсь, что он наступит нескоро", - сказала Сопонару.

Ирина Сопонару о возможном закрытии &quot;Квартала 95&quot;: &quot;У всего есть логический конец&quot;Ирина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Отдельно знаменитость поделилась, как за последние годы изменился подход к шуткам внутри команды и отношение к чувствительным темам.

"Всегда все шутки фильтровались, потому что есть такое понятие как редактура. Это нормальное понятие на всех каналах. Да, действительно, мы сами сейчас стараемся больше анализировать. Это тоже к теме табу, быть более чувствительными к боли населения и к нашим проблемам и где-то с большим пониманием относиться к тому, как люди могут отреагировать. Потому что мы никогда не ставим себе целью кого-то обидеть", - пояснила Ирина.

Она подчеркнула, что главная цель юмористов - не провокация, а поддержка настроения зрителей в сложное время.

"Наша основная цель, наоборот, развеселить. Поэтому, когда это происходит, мы все действительно очень сильно расстраиваемся, потому что никто не хотел никого обидеть. И это обычно какая-то случайность", - добавила актриса.

Также она рассказала, что внутри коллектива активно обсуждают каждую сомнительную шутку.

"Поэтому, да, сейчас мы стараемся больше следить. Если кому-то некомфортно говорить какую-то шутку, мы всегда можем об этом поговорить, обсудить, и прийти к какому-то общему знаменателю", - резюмировала артистка.

Скандалы "Квартала"

Студию "Квартал 95" в свое время создал Владимир Зеленский еще до того, как возглавил государство.

Именно участие в проектах студии, в частности политические пародии на украинских и мировых лидеров, принесло ему бешеную популярность среди зрителей.

После избрания Зеленского президентом юмористы начали осторожнее работать с политическими темами.

Впрочем, несмотря на это, "Квартал" и в дальнейшем неоднократно оказывался в центре громких скандалов из-за шуток, которые общество считало неуместными или оскорбительными.

В частности, в прошлом году волну возмущения вызвала новогодняя пародия на переселенку из Скадовска, которая пыталась разговаривать на украинском, но путалась в словах.

Ирина Сопонару о возможном закрытии &quot;Квартала 95&quot;: &quot;У всего есть логический конец&quot;"Квартал 95" попал в скандал из-за шутки о переселенке из Скадовска (скриншот)

Позже студию снова раскритиковали за номер о руководителе Ровенского ТЦК, который стал героем вирусного видео из-за поцелуев с подчиненными.

Зрители тогда отметили, что высмеивать военных неприемлемо, а также увидели в номере проявления сексизма.

Подобные скандалы случались и раньше. Студию неоднократно упрекали за выступления, в которых экс-президента Виктора Ющенко называли "сеньором Голодомором", Томос - "термосом", а Украину - "проституткой".

В ответ на критику представители "Квартала" обычно объясняли, что речь идет лишь о юморе, а восприятие шуток у всех разное.

Последний резонансный скандал возник недавно. НАБУ и САП расследуют масштабную коррупционную схему с "откатами" в государственном "Энергоатоме" на сумму около 100 миллионов долларов.

Среди фигурантов дела называют бизнесмена Тимура Миндича - совладельца "Квартала 95" и давнего знакомого президента.

Ирина Сопонару о возможном закрытии &quot;Квартала 95&quot;: &quot;У всего есть логический конец&quot;Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95" (фото из открытых источников)

После того как стало известно о подготовке подозрения, Миндич выехал за границу и публично ситуацию не комментировал.

Сама же студия заявила, что все события вокруг бизнесмена никак не связаны с ее деятельностью, контентом или командой.

В "Квартале" отметили свою многолетнюю работу, регулярную помощь Вооруженным силам Украины и подчеркнули, что студия - это не отдельный человек, а большой коллектив и бренд, который существует более двух десятилетий.

