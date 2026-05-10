В Иране заявили о готовности участвовать на ЧС-2026, но есть условие

04:09 10.05.2026 Вс
1 мин
Что требует Иран для участия в международном турнире?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Иран имеет перечень запросов (Getty Images)

Президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что сборная Ирана таки примет участие в чемпионате мире по футболу 2026. Однако, Тегеран имеет ряд требований, чтобы это случилось.

По словам Таджа, Иран требует, чтобы все игроки и "профессиональные сотрудники" незамедлительно получили въездные визы. В том числе такие звезды как Мехди Тареми и Эхсан Хадж-Сефи, которые ранее служили в КСИР.

Еще одно требование заключается в том, чтобы была гарантия, что членов делегации не будут допрашивать американские иммиграционные власти.

Помимо этого Тегеран настаивает на том, чтобы был введен запрет на пронос любых неиранских флагов, а также гарантию бесперебойного исполнения национального гимна.

Тадж настаивает, что власти США должны усилить меры безопасности в отелях и на стадионах, чтобы предотвратить "нежелательные инциденты".

Дополнительные требования касаются выдачи въездных виз иранским журналистам и болельщикам, а также ограничение вопросов на пресс-конференции только теми темами, которые связаны со спортом.

"Выполнение этих условий обеспечит участие команды в международном турнире", - резюмировал Тадж.

