"Имя 505" на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хита

Надя Дорофеева порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она выпустила украиноязычную версию песни "Имя 505" группы "Время и Стекло".
Как звучит легендарный хит, узнайте в материале РБК-Украина.
Одна из самых популярных песен дуэта Дорофеевой и Позитива впервые зазвучала на украинском. Как стало известно, идея перевода принадлежит не самой певице.
Инициатором стал молодой украинский музыкант Elysees, который предложил сделать ремикс на культовую композицию. В ремиксе "505" объединены элементы трэпа, рэпа и бразилиан-фонка. Получился драйвовый клубный трек, который подчеркивает вокал Дорофеевой.
"Сбрасывает мне как-то молодой украинский электронный музыкант Elysees ремикс на трек "505". А я такая - мне нравится", - прокомментировала премьеру артистка.
Ранее она заинтриговала поклонников лаконичным фото и подписью "Имя любимое мое", что сразу натолкнуло фанов на мысль о появлении новой версии любимой песни.
Пользователи остались довольны премьерой, ведь она вдохновляет и возвращает в беззаботные времена. В то же время многие расстроились, что к исполнению песни не присоединился Позитив.
Напомним, оригинальная версия песни дуэта вышла в 2016 году. Сейчас клип на композицию насчитывает 276 миллионов просмотров. Сам коллектив распался в 2020 году.
С тех пор Надя и Позитив строят собственные сольные карьеры, но иногда радуют совместными выступлениями. Например, в июле 2025 года они выпустили трек "Смак-печаль". Клип на него уже собрал 15 миллионов просмотров.
