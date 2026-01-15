RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Имя 505" на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хита

Дорофеева поразила новым звучанием хита "Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Надя Дорофеева порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она выпустила украиноязычную версию песни "Имя 505" группы "Время и Стекло".

Как звучит легендарный хит, узнайте в материале РБК-Украина.

Как звучит "Имя 505" на украинском языке

Одна из самых популярных песен дуэта Дорофеевой и Позитива впервые зазвучала на украинском. Как стало известно, идея перевода принадлежит не самой певице.

Инициатором стал молодой украинский музыкант Elysees, который предложил сделать ремикс на культовую композицию. В ремиксе "505" объединены элементы трэпа, рэпа и бразилиан-фонка. Получился драйвовый клубный трек, который подчеркивает вокал Дорофеевой.

"Сбрасывает мне как-то молодой украинский электронный музыкант Elysees ремикс на трек "505". А я такая - мне нравится", - прокомментировала премьеру артистка.

Ранее она заинтриговала поклонников лаконичным фото и подписью "Имя любимое мое", что сразу натолкнуло фанов на мысль о появлении новой версии любимой песни.


Как отреагировали в сети

Пользователи остались довольны премьерой, ведь она вдохновляет и возвращает в беззаботные времена. В то же время многие расстроились, что к исполнению песни не присоединился Позитив.

  • "Надь, ну ты как никто умеешь нас удивлять".
  • "Тренд за 2016 можно закрывать..."
  • "Трек бомбезный! Жаль, что там маты были, это было не очень. Но сам трек такой же классный, как и в 2016 году".
  • "Ну такое, оригинал лучше, там вайб тех лет и жизни в целом".
  • "Надя, пожалуйста, больше треков в таком стиле, вам он очень подходит".
  • "Как это круто звучит".
  • "Это разрыв".

Дорофеева представила песню "505" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно о "Время и Стекло"

Напомним, оригинальная версия песни дуэта вышла в 2016 году. Сейчас клип на композицию насчитывает 276 миллионов просмотров. Сам коллектив распался в 2020 году.

С тех пор Надя и Позитив строят собственные сольные карьеры, но иногда радуют совместными выступлениями. Например, в июле 2025 года они выпустили трек "Смак-печаль". Клип на него уже собрал 15 миллионов просмотров.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаНадя ДорофееваЗвезды шоу-бизнеса