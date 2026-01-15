"Имя 505" на украинском языке: Дорофеева покорила новой версией легендарного хита

Как звучит "Имя 505" на украинском языке

Одна из самых популярных песен дуэта Дорофеевой и Позитива впервые зазвучала на украинском. Как стало известно, идея перевода принадлежит не самой певице.

Инициатором стал молодой украинский музыкант Elysees, который предложил сделать ремикс на культовую композицию. В ремиксе "505" объединены элементы трэпа, рэпа и бразилиан-фонка. Получился драйвовый клубный трек, который подчеркивает вокал Дорофеевой.

"Сбрасывает мне как-то молодой украинский электронный музыкант Elysees ремикс на трек "505". А я такая - мне нравится", - прокомментировала премьеру артистка.

Ранее она заинтриговала поклонников лаконичным фото и подписью "Имя любимое мое", что сразу натолкнуло фанов на мысль о появлении новой версии любимой песни.



Как отреагировали в сети

Пользователи остались довольны премьерой, ведь она вдохновляет и возвращает в беззаботные времена. В то же время многие расстроились, что к исполнению песни не присоединился Позитив.

"Надь, ну ты как никто умеешь нас удивлять".

"Тренд за 2016 можно закрывать..."

"Трек бомбезный! Жаль, что там маты были, это было не очень. Но сам трек такой же классный, как и в 2016 году".

"Ну такое, оригинал лучше, там вайб тех лет и жизни в целом".

"Надя, пожалуйста, больше треков в таком стиле, вам он очень подходит".

"Как это круто звучит".

"Это разрыв".

Дорофеева представила песню "505" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что известно о "Время и Стекло"

Напомним, оригинальная версия песни дуэта вышла в 2016 году. Сейчас клип на композицию насчитывает 276 миллионов просмотров. Сам коллектив распался в 2020 году.

С тех пор Надя и Позитив строят собственные сольные карьеры, но иногда радуют совместными выступлениями. Например, в июле 2025 года они выпустили трек "Смак-печаль". Клип на него уже собрал 15 миллионов просмотров.