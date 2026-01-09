Илья Чопоров о насилии в театрах: "У нас много таких, как Билоус"

О работе с Белоусом

Чопоров признается, что со временем начал рефлексировать над тем, почему тогда не пытался открыто противостоять такому поведению.

"Я задумываюсь, почему нельзя было просто сказать: что за чертовщина? Его методы работы достаточно ужасны. Но в киевских театрах много таких, как Белоус. Он не один", - говорит актер.

По его словам, давление было не эпизодическим, а системным.

Случай насилия прямо на репетиции

Актер вспоминает эпизоды, когда пытался вмешаться из-за жесткого отношения к актрисам.

"Я помню момент, когда он очень сильно давил на актрису. Я говорю: "Все, не надо уже этого делать. Человек уже плачет, ему уже плохо", - рассказывает Чопоров.

В ответ, по его словам, режиссер объяснял свое поведение "воспитанием".

Андрей Белоус (кадр из видео: youtube.com/Херсонский театр Кулиша)

Чопоров отмечает, что именно длительное психологическое давление создавало условия для более серьезных форм злоупотреблений.

"Таких моментов были тысячи. Психологическое насилие было постоянным и часто приводило к сексуальному насилию", - говорит он.

Он также объясняет, почему многие актрисы годами не могли уйти или пожаловаться. По словам актера, гендерный фактор играл ключевую роль в неравенстве и уязвимости женщин в театре.

"Психологическое насилие перед сексуальным продолжалось годами. Тебя воспитывают, на тебя давят, есть авторитет, но есть мечта - ты хочешь стать актером. Я уже скажу, как есть, тебе не повезло родиться девушкой. И только из-за этого ты не можешь просто получить свою работу", - говорит Чопоров.