Илья Чопоров о насилии в театрах: "У нас много таких, как Билоус"

Актер Илья Чопоров заявил, что во время работы с режиссером Андреем Билоусом в театре психологическое давление было постоянной практикой. По его словам, такие методы не являются уникальными для одного человека, а являются частью более широкой театральной системы.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Чопоров признается, что со временем начал рефлексировать над тем, почему тогда не пытался открыто противостоять такому поведению.
"Я задумываюсь, почему нельзя было просто сказать: что за чертовщина? Его методы работы достаточно ужасны. Но в киевских театрах много таких, как Белоус. Он не один", - говорит актер.
По его словам, давление было не эпизодическим, а системным.
Актер вспоминает эпизоды, когда пытался вмешаться из-за жесткого отношения к актрисам.
"Я помню момент, когда он очень сильно давил на актрису. Я говорю: "Все, не надо уже этого делать. Человек уже плачет, ему уже плохо", - рассказывает Чопоров.
В ответ, по его словам, режиссер объяснял свое поведение "воспитанием".
Чопоров отмечает, что именно длительное психологическое давление создавало условия для более серьезных форм злоупотреблений.
"Таких моментов были тысячи. Психологическое насилие было постоянным и часто приводило к сексуальному насилию", - говорит он.
Он также объясняет, почему многие актрисы годами не могли уйти или пожаловаться. По словам актера, гендерный фактор играл ключевую роль в неравенстве и уязвимости женщин в театре.
"Психологическое насилие перед сексуальным продолжалось годами. Тебя воспитывают, на тебя давят, есть авторитет, но есть мечта - ты хочешь стать актером. Я уже скажу, как есть, тебе не повезло родиться девушкой. И только из-за этого ты не можешь просто получить свою работу", - говорит Чопоров.
Вас может заинтересовать: