Илья Чопоров честно высказался о "Евровидении" и раскрыл своего фаворита

Хотел бы вести "Евровидение"

Ранее в сети предполагали, что Чопоров мог бы стать ведущим конкурса, однако сам артист имеет другое мнение.

"Я не ведущий. Я бы принял участие в "Евровидении", если бы писал песни и имел возможность выступить", - отметил он.

Поделился актер и театральный композитор и отношением к песенному конкурсу.

"Это прикольно. Отношусь к шоу положительно. Ничего плохого в нем нет. Я к шоу отношусь, как к любому артхаусу. Я бы с удовольствием выступил там, но не ведущим. Я плохой ведущий. Могу сыграть ведущего, но не вести что-то", - сказал он.

Чопоров высказался о "Евровидении" (фото: Игорь Кузнецов / РБК-Украина)

Фавориты конкурса и любимые исполнители

Не обошел Илья и тему личных музыкальных вкусов. Артист рассказал, остаются ли после конкурсов исполнители и песни, которые действительно достойны внимания.

"Да. С позапрошлого "Евровидения", например, не из нашего отбора глобально - Nemo до сих пор его слушаю. Просто прекрасные исполнители. Просто в восторге. Я ждал новый альбом", - поделился он.

Назвал Чопоров и любимых украинских артистов, среди которых как молодые артисты, так и легенды.

"Мне нравится в последнее время Blooms Corda. Нравится Phil It. Очень прям звучит не по-американски, а по-европейски. Такой звук хороший, классный. Люблю иногда послушать что-то более такое, не хочется сказать попсовое, например, "Воплі Відоплясова", "Океан Ельзи" - что-то из детства", - поделился он.