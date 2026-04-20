Игорь Ласточкин, который служит в ВСУ, показал зажигательные танцы в блиндаже: сеть в восторге

Украинский юморист и телеведущий Игорь Ласточкин, который в феврале 2025 года сообщил о мобилизации в ряды ВСУ, опубликовал редкое видео с танцами в военной форме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram военнослужащего.
На обнародованном видео Ласточкин зажигает танцами в укрытии.
"Летчики когда не погода", - подписал он свое сообщение.
Публикация быстро привлекла внимание поклонников и коллег артиста. В комментариях ему оставили десятки теплых слов, благодарностей и восторженных реакций.
Отдельно подписчики поблагодарили звезду "Лиги смеха" за службу и пожелали ему беречь себя.
Напомним, о своем решении мобилизоваться Игорь Ласточкин сообщил в феврале 2025 года.
Тогда он опубликовал фото с оружием и военным билетом и лаконично подписал его: "Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%".
Упомянутый хэштег стал реакцией на резонансные заявления тогдашнего президента США Дональда Трампа, который говорил о якобы низком уровне поддержки украинского лидера.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такие утверждения являются элементом российской дезинформации, и отметил, что уровень доверия к нему составляет более 50%.
Впоследствии стало известно, что Ласточкин служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".
Об этом в комментариях к одному из его постов сообщила военнослужащая Ангелина Безотосная.
Сам артист ранее рассказывал, что вместе с побратимами выполняет боевые задачи на Донбассе.