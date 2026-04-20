Игорь Ласточкин, который служит в ВСУ, показал зажигательные танцы в блиндаже: сеть в восторге

10:53 20.04.2026 Пн
2 мин
Танцевальное видео собрало слова благодарности и поддержки от тех, кто давно следит за артистом
aimg Иванна Пашкевич
Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Украинский юморист и телеведущий Игорь Ласточкин, который в феврале 2025 года сообщил о мобилизации в ряды ВСУ, опубликовал редкое видео с танцами в военной форме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram военнослужащего.

На обнародованном видео Ласточкин зажигает танцами в укрытии.

"Летчики когда не погода", - подписал он свое сообщение.

Публикация быстро привлекла внимание поклонников и коллег артиста. В комментариях ему оставили десятки теплых слов, благодарностей и восторженных реакций.

Отдельно подписчики поблагодарили звезду "Лиги смеха" за службу и пожелали ему беречь себя.

  • Обучение не прошли даром. Береги себя!
  • Легендарный танцор, комик, летун!
  • Талантливый человек, талантливый во всем. Спасибо за вашу работу.
  • Я одна смотрела раз 20? Слава Героям Украины.
  • Ну вот видно, что человек выигрывал "Танцы со звездами"
  • Это тренд впервые просматриваю 10 раз и как талантливо вы его станцевали

Напомним, о своем решении мобилизоваться Игорь Ласточкин сообщил в феврале 2025 года.

Тогда он опубликовал фото с оружием и военным билетом и лаконично подписал его: "Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%".

Упомянутый хэштег стал реакцией на резонансные заявления тогдашнего президента США Дональда Трампа, который говорил о якобы низком уровне поддержки украинского лидера.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такие утверждения являются элементом российской дезинформации, и отметил, что уровень доверия к нему составляет более 50%.

Впоследствии стало известно, что Ласточкин служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Об этом в комментариях к одному из его постов сообщила военнослужащая Ангелина Безотосная.

Сам артист ранее рассказывал, что вместе с побратимами выполняет боевые задачи на Донбассе.

