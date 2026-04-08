Куда исчез Дэвид Аксельрод: певец сделал признание о службе после травмы

15:41 08.04.2026 Ср
3 мин
Артист объяснил, как решение присоединиться к армии изменило его жизнь
aimg Сюзанна Аль Мариди
Муж Мозговой сделал признание о военной службе (фото: instagram.com/david__axelrod)

Украинский певец Дэвид Аксельрод, муж продюсера Елены Мозговой, пролил свет на свою жизнь в роли военного. Он объяснил, почему исчез из публичного пространства и вернулся ли к службе после травмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA.

Куда исчез Дэвид Аксельрод

Артист почти не появляется в публичном пространстве и не напоминает о себе в соцсетях. С началом полномасштабного вторжения его приоритеты очень изменились.

"Речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о значительно более базовых вещах - чтобы мы выстояли и победили", - поделился он.

Аксельрод с начала большой войны сосредоточен на помощи армии и службе.

"Я фактически жил в этом режиме 24/7: занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Пошел добровольцем - это было абсолютно сознательное решение. Конечно, этот путь не был простым", - признался он.

Почему Аксельрод не появляется в соцсетях (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Что муж Мозговой сказал о службе в армии

Артист поделился, что на одном из выездов получил травму, из-за которой пришлось пенести несколько операции.

"Именно в тот период завершился контракт с ТРО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы - операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму", - рассказал он.

Из-за восстановления после травмы он не мог активно выполнять воинские обязанности, но в конце концов вернулся к службе.

"Когда восстановился, вернулся снова к службе уже в Нацгвардию", - добавил он.

Не обошел Дэвид и тему заработков во время войны. Он получает военные выплаты, а также роялти от музыки. Впрочем, с песен, судя по словам певца, удается получить немного.

"Есть роялти, какие-то авторские начисления. Но если откровенно, сейчас это не те деньги, на которые можно серьезно рассчитывать. Музыка больше о том, чтобы не терять себя, чем о заработке", - подытожил он.

Аксельрод о заработках во время войны (фото: instagram.com/david__axelrod)

Что известно о травме артиста

Во время службы в территориальной обороне он повредил колено, с которым у него и раньше были проблемы. Жена певца рассказывала, что травма усугубилась из-за неудачного приземления.

Когда-то это колено уже оперировали, поэтому повреждение привело к негативным последствиям. В итоге Дэвиду сделали несколько операций, после которых он проходил реабилитацию.

