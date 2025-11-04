Кто победит в "Холостяке": Виточка назвала идеальных кандидаток

Кто может выиграть в "Холостяке-14"

По ее словам, среди оставшихся на проекте ей особенно импонирует Яна Андриенко, Юля Артюх и Оля Дзундза.

"Не уверена, буду ли смотреть шоу дальше, но именно за этих участниц я буду болеть", - отметила Виточка.

Яне Андриенко 29 лет, она преподает алгебру и геометрию в столичной гимназии. Именно ученики побудили ее прислать анкету на участие в проекте, и теперь Яна стремится сломать стереотип, что учителя не могут жить яркой, наполненной эмоциями жизни.

Яна Андриенко (фото: instagram.com/yanaaandrienko)

Юлии Артюх 27 лет, она родом из Одессы, у нее есть ребенок. Девушка мечтает о семье, где царит любовь, где дети растут в покое, а взрослые не устают любить друг друга.

Юлия Артюх (фото: instagram.com/yulia.aart)

Ольга Дзундза - 38-летняя фитнес-тренер из Харькова, которая во время войны вместе с детьми проживает в Ивано-Франковске. Ее идеал мужчины - тот, который "сказал - сделал".

Ольга Дзундза (фото: instagram.com/olha_yevhenivna)

Слухи о победительнице нового сезона "Холостяка"

Несмотря на то, что в эфир вышло только три выпуска реалити, в сети уже появились слухи о будущей победительнице.

По информации Telegram-блогера Богдана Беспалова, сердце главного героя якобы покорила 24-летняя модель из Николаева Диана Зотова.

Беспалов утверждает, что выбор победительницы носит скорее коммерческий характер, а настоящих отношений между участницей и Холостяком не будет.

В первом выпуске она вышла последней к Тарасу, и их встреча была радостной - ведь они были знакомы ранее.

Диана родом из Николаева, в 2021 году участвовала в конкурсе "Мисс Украина". Сейчас она строит карьеру профессиональной модели, сотрудничает с брендом Guess и участвует в международных рекламных кампаниях.

В Instagram на нее подписаны более 30 тысяч пользователей; профиль ведет преимущественно на английском языке.

Диана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)