Христина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги: в чем причина

Певица Христина Соловий заявила, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти народного артиста Украины Степана Гиги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
По словам артистки, организаторы мероприятия не выходили с ней на связь и не согласовывали ее возможное участие, поэтому она даже не знала, что ее имя внесено в список приглашенных исполнителей.
Звезда отметила, что с большим уважением относится к творчеству покойного коллеги, однако приняла решение не участвовать в мероприятии.
"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творчество. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю", - отметила певица.
В ноябре 2025 года состояние здоровья Степана Гиги резко ухудшилось.
Артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство, после которого он находился в критическом состоянии.
По неофициальной информации, осложнения возникли на фоне сахарного диабета.
Медики долгое время боролись за жизнь исполнителя, однако спасти его не удалось. 12 декабря 2025 года Степан Гига скончался.
28 марта в киевском Дворце спорта запланирован масштабный концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги.
В мероприятии примут участие около 50 украинских артистов и групп, которые исполнят его песни.
Команда певца уже начала объявлять имена участников. На сцену выйдут дети Степана Гиги - Степан и Квитослава, которые, как и отец, связали свою жизнь с музыкой и сценой.
Среди заявленных участников концерта:
Ранее команда Степана Петровича также сообщала, что в концерте примут участие Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернополь, Виктор Бронюк из группы ТИК, комик Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, "Лисапетный батальон", стендап-комик Вася Байдак, Михаил Грицкан, Наталья Бучинская, alyona alyona, Злата Огневич, Анна Буткевич, ансамбль "Кралица" и "Пиккардийская терция".
Вас может заинтересовать: