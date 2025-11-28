ua en ru
Юля из "Холостяка" резко высказалась об участии в шоу: "Не знала всех подводных камней"

Пятница 28 ноября 2025 10:50
Юля из "Холостяка" резко высказалась об участии в шоу: "Не знала всех подводных камней" Юля из "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Катерина Собкова, Полина Иваненко

Бывшая участница реалити "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком Юлия Коренюк откровенно рассказала о том, приняла бы ли она участие в шоу еще раз.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Юля из "Холостяка" высказалась про шоу

На вопрос, повторила бы участие в проекте, Юлия ответила однозначно.

"Нет, сто процентов. Хорошо, что я не смотрела "Холостяка" до участия и не знала всех подводных камней", - рассказала она.

По словам Коренюк, она не представляла, насколько сложными могут быть условия шоу именно для ее характера и личности.

"Я не понимала заранее, насколько условия могут быть тяжелыми именно для моей личности. И хорошо, потому что если бы знала - не пошла бы", - подчеркнула девушка.

Участница отметила, что опыт был непростым и эмоционально утомительным, а реалии проекта значительно отличаются от того, как это выглядит на экране.

Юля из &quot;Холостяка&quot; резко высказалась об участии в шоу: &quot;Не знала всех подводных камней&quot;Юлия Коренюк (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Как Юлия покинула проект

Напомним, Коренюк покинула проект в шестом выпуске - еще до Церемонии роз.

Дело в том, что перед Церемонией девушкам дали задание разрисовать платья друг друга. Надписи и рисунки должны были символизировать черты характера каждой - как творческий способ показать свое видение соперниц.

Отметим, что на платье Юлии практически все надписи были негативные. В комментариях и разговорах другие участницы не раз называли Коренюк неискренней. Возможно, именно это стало причиной того, что девушка приняла решение покинуть проект сама.

Впрочем, в разговоре с Тарасом Цымбалюком она не назвала причину, а аргументировала свое решение тем, что очень скучает по сыну.

"Я нахожусь в реальности, где мечтаю о внимании мужчины, а иногда вспоминаю, что даже не могу пообщаться с собственным сыном", - сказала она Тарасу.

На аргументы Цымбалюка, что у Юли будет больше возможностей звонить ребенку, Коренюк отвечала невнятно, поэтому холостяк решил, что девушка манипулирует им.

Также он обратил внимание на надписи на платье Юлии, на которых не было ничего приятного.

Юля из &quot;Холостяка&quot; резко высказалась об участии в шоу: &quot;Не знала всех подводных камней&quot;Коренюк во время разговора с Цымбалюком (скриншот)

