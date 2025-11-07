"Холостяк-14": как прошел четвертый выпуск и кто покинул проект (фото)

Романтика, искренность и немного драмы - именно так прошел четвертый выпуск "Холостяка". Цымбалюк открывал новые стороны участниц, проверял их на искренность и сделал еще один непростой выбор.
Чем запомнился четвертый выпуск "Холостяка" и кто покинул проект, узнайте в материале РБК-Украина.
Новый эпизод реалити "Холостяк" начался с индивидуального свидания в Киевском планетарии.
Тарас Цымбалюк пригласил 26-летнюю модель Надин. Девушка появилась в нежном желтом платье, и Холостяк сразу сделал ей комплимент, отметив, что образ идеально подходит к атмосфере вечера.
В планетарии Тарас подготовил романтический пикник прямо под звездным куполом.
Сначала разговор между ними был сдержанным, и актер признался, что общение показалось ему поверхностным.
Несмотря на это, встреча продолжилась - пара играла в игру с вопросами, которые появлялись на экране среди звезд.
Во время игры Надин рассказала о себе: вспомнила, что в прошлом занималась спортом, но из-за травмы вынуждена была оставить это занятие.
После этого она пережила депрессию, а также непростые отношения, которые не сложились.
В ответ Тарас вспомнил, что ему тоже приходилось проходить через сложные периоды - кризис во втором браке и депрессивное состояние, когда он играл в сериалах, которые не приносили удовольствия.
"Надин - разносторонняя и глубокая девушка", - сказал Тарас после свидания.
После игры актер пригласил девушку на танец под живой аккомпанемент. Надин призналась, что чувствовала себя, как в сказке.
"Я чувствовала себя принцессой. Он такой большой, сильный мужчина", - сказала она.
"Это было приятно, романтично и логическое продолжение вечера", - добавил Тарас.
Все шло к поцелую, однако поскольку это было их первое свидание, момент не произошел.
В завершение вечера Цымбалюк подарил Надин розу, тем самым оставив ее в проекте.
Пока Тарас проводил время с Надин, в доме девушки активно обсуждали их свидание.
Вдруг в дверь постучали - на виллу вернулась Диана Зотова, которая во втором выпуске уехала за границу в модельную поездку.
Ее появление стало неожиданностью: участницы были уверены, что девушка покинула шоу.
"Почему я должна что-то объяснять девушкам? Мне достаточно было поговорить с Тарасом", - сказала Диана.
После возвращения девушки начали расспрашивать ее о знакомстве с Цимбалюком до проекта - ведь между ними когда-то уже была симпатия, но отношения так и не сложились.
Параллельно в девичьем доме появился ведущий шоу Григорий Решетник.
Он принес коробку с рабочей одеждой - девушки сразу догадались, что это намек на будущее групповое свидание.
Решетник достал конверт с именами участниц, которые получат приглашения - и этим лишь усилил интригу.
Темой недели стал "Маленький принц", поэтому свидание было посвящено заботе о мире вокруг. Тарас пригласил на встречу Диану, Валерию и Надежду.
Он сообщил, что на этот раз они не отправятся на романтическую прогулку, а помогут городу - будут участвовать в уборке Киева и сортировке мусора.
"Кто соберет больше - того будет ждать сюрприз", - объявил Тарас.
Девушки отправились на локацию вблизи леса. Валерия, которая живет в Германии, отметила, что там она привыкла сортировать отходы, поэтому хорошо знает, как это делать.
Она активно взялась за работу и выполняла задание с удовольствием.
Диана же призналась, что для нее это не похоже на свидание и даже немного неприятно - она не скрывала своего раздражения.
По прошествии некоторого времени Тарас подошел к ней поговорить, и Диана открыто выразила свое недовольство, объяснив, что ожидала другого формата встречи.
Позже актер сел пообщаться с Надеждой, юристом и владелицей салона красоты, с которой до этого не имел возможности побыть наедине.
Во время разговора девушка поделилась, почему выбрала сферу бьюти, рассказала о непростых отношениях в семье и о том, как научилась отстаивать себя.
Их искреннюю беседу прервали Диана и Валерия - они предложили перейти к взвешиванию собранного мусора.
Такое поведение не понравилось Тарасу, ведь он не успел завершить разговор.
После взвешивания оказалось, что больше всего мусора собрала Валерия. Именно она получила сюрприз - продолжение свидания с Тарасом.
Они отправились на прогулку, где Валерия впервые открылась: рассказала о жизни в Германии, о чувстве вины из-за того, что находится за границей, пока в Украине идет война, а также о неудачном браке, который оставил после себя непростые воспоминания.
Тарас, в свою очередь, поделился болезненной историей - вспомнил, как во время съемок одного из проектов работал с лошадью, которая позже погибла в результате российского обстрела. Этот момент сильно задел актера.
После индивидуальной части все трое девушек встретились с Тарасом на совместном ужине в кафе, где обычно отдыхают актеры между съемками.
Атмосфера была непринужденной, но во время разговора Диана неоднократно перебивала других, что заметно раздражало Цимбалюка.
В конце вечера Тарас принял решение и вручил розу Валерии, отметив ее открытость и искренность во время общения.
В доме снова появился ведущий шоу Григорий Решетник - на этот раз он принес новое приглашение на свидание на вылет. В конверте были имена Ирины и Юлии, а также неожиданное задание с выбором.
Григорий предложил девушкам решить, какую карточку они выберут:
"Я не хочу видеть, что делает другая девушка на свидании" или "Я хочу видеть, что делает другая девушка на свидании".
Юлия отдала Ирине первую карточку - "не видеть", а себе оставила вторую.
Вскоре Тарас лично приехал на виллу, чтобы забрать ту, кто выбрала вариант "видеть".
Ею стала Юлия. Они поехали на природу, и уже в дороге Цимбалюк проявил внимательность - заехал на заправку и купил какао, ведь запомнил, что Юлия не пьет кофе.
На локации, на базе отдыха, пара вместе готовила еду, однако разговор не складывался.
"Все шло тяжело", - признался Тарас.
Вскоре к ним присоединилась Ирина, которая, по ее словам, спешила, потому что хотела как можно быстрее увидеть Холостяка.
"Она времени не теряет и пришла за результатом", - отметил Цымбалюк, добавив, что такая решительность ему нравится.
Постепенно Тарас и Ирина начали общаться активнее, тогда как Юлия оставалась в стороне.
Затем актер пригласил Ирину покататься на сапборде. Во время прогулки девушка поделилась болезненными воспоминаниями - рассказала, что в детстве отец поднимал на нее руку, и она не понимала причин этой агрессии.
Также Ирина вспомнила о шести годах отношений, которые завершились изменой любимого.
"Мало кто о таком сможет говорить на первом свидании", - сказал Тарас, пораженный ее откровенностью.
Когда Ирина и Юлия снова собрались вместе с Холостяком, разговор между тремя так и не сложился - атмосфера оставалась напряженной.
Такой формат свидания Тарас впоследствии назвал неудачным.
В конце он отошел с Юлией для короткого разговора и попрощался с ней, объяснив, что не почувствовал от нее эмоций и считает, что она пока не готова к отношениям.
Зато Ирина получила розу, оставшись в проекте.
Перед церемонией роз девушки получили новое задание.
Каждая из них должна была самостоятельно подготовиться к вечеру и выбрать вещи, которым можно дать вторую жизнь.
Участницы стилизовали собственные образы, используя одежду из коробок, которая досталась им случайным образом.
Так Тарас хотел увидеть, как девушки проявят себя творчески и индивидуально, ведь тема недели - забота, переосмысление и искренность.
Перед церемонией главный герой проекта пригласил на общение некоторых девушек, а розу не получила от артиста 30-летняя предпринимательница Надя Авраменко, с которой, по словам Тараса, у него чувствуется "дружеский вайб".
В конце концов в проекте остались:
