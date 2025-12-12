"Холостяк-14": как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участниц

Свидание Тараса с Ириной и знакомство с ее семьей

Девятый выпуск начался с того, что Тарас приехал в Хмельницкий на свидание с Ириной.

Девушка сразу повела его к своему месту силы - скамейке возле дерева и водоема, где она привыкла проводить время и восстанавливаться.

"Сегодня я захотела разделить это место с Тарасом", - пояснила она.

Пара долго разговаривала, обнималась, а потом взяла листы бумаги, чтобы написать пожелания и закопать их вместе с посаженным деревом.

После этого Ирина предложила Тарасу сыграть в теннис - свой любимый вид спорта.

"Человек решил себя показать в среде, которая его окрыляет", - сказал актер.

Они договорились играть "на желание": победил Тарас, и его пожеланием стал поцелуй.

Далее пара отправилась знакомиться с близкими Ирины. В ресторане их ждали мама и младший брат.

Ирина призналась, что хотела бы позвонить папе, но он живет на временно оккупированной территории, и это могло бы быть опасно.

Во время разговора стало заметно, что мама не до конца ориентируется в ходе проекта и участия дочери, что удивило Тараса.

Позже он пригласил маму Ирины на разговор тет-а-тет. Женщина сразу спросила, как он относится к тому, что они с Ирой живут в разных городах, и какие планы могут быть в случае ее победы.

Она также показала детские фотографии дочери.

"Мне обидно говорить об этом, но немного странным был разговор. Возможно, если бы не было камер - было бы иначе", - отметил актер.

Во время знакомства мама Ирины поделилась своими наблюдениями об отношениях дочери с Тарасом.

По ее словам, она заметила, что у Иры "горят глаза", и считает, что Тарасу девушка также небезразлична.

"Я хотела бы себе такого зятя", - призналась мама участницы во время разговора.

После того как мама и брат Ирины покинули ресторан, Тарас и сама участница остались наедине и обсудили, как для них прошел этот день.

Свидание с Надин: эксперименты с эмоциями и первая встреча с ее семьей

Свидание с Надин также состоялось в Хмельницком. Участница пригласила Тараса в заброшенное здание и предложила ему нестандартный способ высвободить эмоции - побить посуду.

После этого пара перешла к более творческой части: они разрисовывали друг друга красками.

"Больше всего понравился постоянный фокус на тактильности друг друга. Я с Надин кайфую", - поделился Тарас.

Впоследствии они вместе позировали для фотографа.

После свидания Надин привела Тараса в ресторан, где их ждали ее родители. Встреча прошла тепло и непринужденно.

Впоследствии мама пригласила Цымбалюка на отдельный разговор и призналась, что переживает за дочь.

Она также рассказала, что очень волновалась, когда Надин сообщила об участии в проекте.

"С мамой был интересный и взвешенный разговор", - отметил Тарас.

Затем актер пообщался и с отцом Надин. Мужчина сразу спросил, как Тарас относится к тому, что его дочь очень эмоциональна.

Цымбалюк ответил, что это - часть ее характера, и его это не настораживает.

"Было слышно, что ему не безразлично прежде всего", - прокомментировал отец после разговора.

Вечер для пары закончился объятиями и разговорами наедине.

Свидание Тараса с Дашей в Днепре

Свидание с Дашей состоялось в Днепре, где пара встретилась на территории яхт-клуба.

"Мне хотелось Тарасу передать атмосферу этого города", - пояснила участница.

В начале встречи она вручила актеру приглашение на свадьбу, отметив, что хочет показать ему свою профессию вблизи, ведь она является владелицей свадебного агентства. Тарас был заметно удивлен таким поворотом.

Девушка привела его на локацию, которую подготовила заранее, и рассказывала о работе и сложностях организации праздников.

Впоследствии выяснилось, что свадьба - вымышленный элемент ее сценария, чтобы продемонстрировать, как в ее профессии иногда возникают форс-мажоры.

Перед поездкой знакомиться с семьей Даша приняла предложение Тараса станцевать вальс.

После танца актер признался, что его насторожили частые фразы девушки о том, что она "наконец-то дома".

По словам Тараса, он не почувствовал в этих словах места для себя.

Знакомство с родными состоялось в загородном доме. Дашу и Тараса встретили ее сестры и подруга, которые сразу предложили импровизированную проверку.

Они подготовили поднос с наливками: если Тарас не знал ответ на вопрос о Даше, ему приходилось пить.

После этого все перешли в дом, где за столом его ждали родители участницы.

Во время разговора отец Даши задавал Цымбалюку провокационные вопросы, а затем пригласил на беседу тет-а-тет.

Там мужчина обмолвился о мотивах дочери на проекте, заявив, что Даша пришла на "Холостяка", чтобы популяризировать свое свадебное агентство.

Мама участницы также попросила о личном разговоре с главным героем, поэтому они отошли пообщаться наедине.

Во время беседы женщина поделилась своим видением того, почему ее дочь решила принять участие в проекте.

По ее словам, мотив был только один - найти любовь, ведь девушка давно мечтает о партнере по жизни.

После завершения встречи Тарас признался, что чувствовал себя некомфортно в атмосфере семьи участницы.

Экстремальное свидание с Настей и знакомство с ее семьей

Тарас и Настя встретились на картинге, чтобы разнообразить их предыдущие, более романтические свидания.

Однако актер отметил, что во время такого формата трудно вести глубокий разговор.

"Мы практически не коммуницировали", - сказал он после заездов.

Далее Настя пригласила актера на знакомство со своими близкими.

Сначала они встретились с лучшей подругой участницы, которая сразу начала задавать провокационные вопросы, в частности о том, как быстро пара планирует съехаться в случае победы Насти.

Впоследствии к встрече присоединились родители. Отец предложил слепить вареники - их семейную традицию, возникшую после смерти бабушки.

Сначала он позвал дочь помочь ему и поговорить наедине. В это время мама и подруга продолжили разговор с Тарасом, интересуясь его мнением о Насте и планами на будущее.

Позже отец пригласил главного героя на кухню. Он признался, что сильно переживает за дочь из-за ее сложного опыта предыдущих отношений.

Цимбалюк, в свою очередь, спросил у него совета - что нужно мужчине, который будет рядом с Анастасией. Отец ответил просто: надо ее любить.

К знакомству присоединилась и крестная мама Насти, которая также поговорила с главным героем.

После приготовления и угощения варениками Тарас вернулся к разговору с мамой участницы, который ранее пришлось прервать.

Завершили вечер Настя и Тарас наедине, в более интимной атмосфере, общаясь без свидетелей.

"Между нами есть химия", - подытожил Цимбалюк.

Церемония роз

На церемонии роз на столе лежали только две розы, и участницы сразу поняли, что в этот вечер проект покинут две девушки.

Однако решение Тараса оказалось другим, чем они ожидали.

Цимбалюк позвал Дашу на разговор и объяснил, что во время знакомства с ее отцом услышал фразу о возможном пиаре свадебного агентства из-за участия в шоу.

"Мне это было неприятно, но я почувствовал логический финиш. Теперь понимаю, почему мы с Дашей не можем понять, почему нет градации", - сказал актер.

По словам Цымбалюка, он не увидел в Даше настоящего запроса на любовь, поэтому решил попрощаться с ней.

Розу Тарас сначала не вручил и Ирине. Перед объявлением своего решения он подарил ей кольцо, подчеркнув значимость их связи.

"Ты классная, и мне с тобой очень хорошо. Меня к тебе тянет", - сказал он.

После этого Тарас проводил Ирину к автомобилю, где ее ждала роза, и сообщил, что хочет, чтобы именно она первой познакомилась с его родителями.

