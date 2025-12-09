"Грешники", "Юношество", "Разрыв": все номинанты на "Золотой глобус 2026"

Так, абсолютным лидером по количеству номинаций стала лента "Одна битва за другой" - фильм отметили сразу в девяти категориях.

Среди них - награды за режиссерскую работу Пола Томаса Андерсона, актерскую игру Леонардо Ди Каприо и Чейза Инфинити, а также три отдельные номинации в категории "актер второго плана".

Высокие результаты также показал фильм "Сентиментальная ценность", который попал в восемь номинаций, а картина "Грешники" заявлена в семи категориях.

Среди сериалов больше всего наград в этом году получил "Белый Лотос" - проект претендует на шесть наград, включая номинацию за лучший драматический сериал и актерские работы.

"Юношество" имеет пять шансов на победу, а "Убийства в одном здании" и "Разрыв" - по четыре номинации каждый.

Все номинанты "Золотого глобуса-2026"

Лучший фильм - драма

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Это был всего лишь несчастный случай"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучшая комедия или мюзикл

"Голубая луна"

"Бугония"

"Одна битва за другой"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Никакого выбора"

"Новая волна"

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Убийца демонов: Замок Бесконечности"

Лучший фильм на иностранном языке

"Это был всего лишь несчастный случай" - Франция

"Никакого выбора" - Южная Корея

"Тайный агент" - Бразилия

"Сентиментальная ценность" - Норвегия

"Сират" - Испания

"Голос Гинд Раджаб" - Тунис

Лучшая актриса - драма

Джесси Бакли ("Гамнет")

Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")

Джулия Робертс ("После охоты")

Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")

Тесса Томпсон ("Хэдда")

Ева Виктор ("Прости, крошка")

Лучший актер - драма

Джоэл Эдгертон ("Поезд во сне")

Дуэйн Джонсон ("Несокрушимый")

Майкл Б. Джордан ("Грешники")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Вагнер Моура ("Тайный агент")

Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")

Лучшая актриса - комедия/мюзикл

Роуз Бирн ("Я не железная")

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Кейт Хадсон ("Песнь любви")

Эмма Стоун ("Бугония")

Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")

Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")

Лучший актер - комедия/мюзикл

Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")

Джордж Клуни ("Джей Келли")

Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")

Итан Хоук ("Голубая луна")

Ли Бьон-хон ("Никакого выбора")

Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант ("Несокрушимый")

Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")

Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")

Эми Медиган ("Оружие")

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")

Лучший актер второго плана

Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")

Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Пол Мескал ("Гамнет")

Шон Пенн ("Одна битва за другой")

Адам Сэндлер ("Джей Келли")

Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Райан Куглер ("Грешники")

Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панахи ("Это был всего лишь несчастный случай")

Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Лучшая музыка

Александр Деспла ("Франкенштейн")

Людвиг Горанссон ("Грешники")

Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")

Кандин Рай ("Сират")

Макс Рихтер ("Гамнет")

Ганс Циммер ("Формула-1")

Лучшая песня

"Dream as One" - Avatar: Огонь и пепел

"Golden" - K-POP Demon Hunters

"I Lied to You" - Грешники

"No Place Like Home" - Wicked: For Good

"The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good

"Train Dreams" - Сновидения поезда

Лучший сценарий