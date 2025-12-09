RU

"Грешники", "Юношество", "Разрыв": все номинанты на "Золотой глобус 2026"

Номинанты "Золотого глобуса 2026" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на получение премии "Золотой глобус-2026". Торжественная церемония награждения запланирована на 11 января и состоится в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Так, абсолютным лидером по количеству номинаций стала лента "Одна битва за другой" - фильм отметили сразу в девяти категориях.

Среди них - награды за режиссерскую работу Пола Томаса Андерсона, актерскую игру Леонардо Ди Каприо и Чейза Инфинити, а также три отдельные номинации в категории "актер второго плана".

Высокие результаты также показал фильм "Сентиментальная ценность", который попал в восемь номинаций, а картина "Грешники" заявлена в семи категориях.

Среди сериалов больше всего наград в этом году получил "Белый Лотос" - проект претендует на шесть наград, включая номинацию за лучший драматический сериал и актерские работы.

"Юношество" имеет пять шансов на победу, а "Убийства в одном здании" и "Разрыв" - по четыре номинации каждый.

Все номинанты "Золотого глобуса-2026"

Лучший фильм - драма

  • "Франкенштейн"

  • "Гамнет"

  • "Это был всего лишь несчастный случай"

  • "Тайный агент"

  • "Сентиментальная ценность"

  • "Грешники"

 

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Голубая луна"

  • "Бугония"

  • "Одна битва за другой"

  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"

  • "Никакого выбора"

 

  • "Новая волна"

Лучший анимационный фильм

  • "Арко"

  • "Убийца демонов: Замок Бесконечности"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Это был всего лишь несчастный случай" - Франция

  • "Никакого выбора" - Южная Корея

  • "Тайный агент" - Бразилия

  • "Сентиментальная ценность" - Норвегия

 

  • "Сират" - Испания

  • "Голос Гинд Раджаб" - Тунис

Лучшая актриса - драма

  • Джесси Бакли ("Гамнет")

  • Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")

  • Джулия Робертс ("После охоты")

  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")

  • Тесса Томпсон ("Хэдда")

  • Ева Виктор ("Прости, крошка")

Лучший актер - драма

  • Джоэл Эдгертон ("Поезд во сне")

  • Дуэйн Джонсон ("Несокрушимый")

  • Майкл Б. Джордан ("Грешники")

  • Оскар Айзек ("Франкенштейн")

 

  • Вагнер Моура ("Тайный агент")

  • Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")

Лучшая актриса - комедия/мюзикл

  • Роуз Бирн ("Я не железная")

  • Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

  • Кейт Хадсон ("Песнь любви")

  • Эмма Стоун ("Бугония")

  • Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")

  • Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")

Лучший актер - комедия/мюзикл

  • Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")

  • Джордж Клуни ("Джей Келли")

  • Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")

  • Итан Хоук ("Голубая луна")

 

  • Ли Бьон-хон ("Никакого выбора")

  • Джесси Племонс ("Бугония")

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант ("Несокрушимый")

  • Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")

  • Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")

  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")

  • Эми Медиган ("Оружие")

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")

Лучший актер второго плана

  • Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")

  • Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

  • Пол Мескал ("Гамнет")

  • Шон Пенн ("Одна битва за другой")

  • Адам Сэндлер ("Джей Келли")

  • Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")

Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

  • Райан Куглер ("Грешники")

  • Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")

  • Джафар Панахи ("Это был всего лишь несчастный случай")

  • Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

  • Хлоя Чжао ("Гамнет")

 

Лучшая музыка

  • Александр Деспла ("Франкенштейн")

  • Людвиг Горанссон ("Грешники")

  • Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")

  • Кандин Рай ("Сират")

  • Макс Рихтер ("Гамнет")

  • Ганс Циммер ("Формула-1")

Лучшая песня

  • "Dream as One" - Avatar: Огонь и пепел

  • "Golden" - K-POP Demon Hunters

  • "I Lied to You" - Грешники

  • "No Place Like Home" - Wicked: For Good

  • "The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good

 

  • "Train Dreams" - Сновидения поезда

Лучший сценарий

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

  • Рональд Бронстайн, Джош Сафтди ("Марти Суприм")

  • Райан Куглер ("Грешники")

  • Джафар Панахи ("Это был всего лишь несчастный случай")

  • Эскиль Вогт, Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")

  • Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл ("Гамнет")

