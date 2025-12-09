"Грішники", "Юнацтво", "Розрив": всі номінанти на "Золотий глобус 2026"

Так, абсолютним лідером за кількістю номінацій стала стрічка "Одна битва за іншою" - фільм відзначили одразу у дев’яти категоріях.

Серед них - нагороди за режисерську роботу Пола Томаса Андерсона, акторську гру Леонардо Ді Капріо та Чейза Інфініті, а також три окремі номінації у категорії "актор другого плану".

Високі результати також показав фільм "Сентиментальна цінність", який потрапив до восьми номінацій, а картина "Грішники" заявлена у семи категоріях.

Серед серіалів найбільше відзнак цього року отримав "Білий Лотос" - проєкт претендує на шість нагород, включно з номінацією за найкращий драматичний серіал та акторські роботи.

"Юнацтво" має п’ять шансів на перемогу, а "Вбивства в одній будівлі" та "Розрив" - по чотири номінації кожен.

Усі номінанти "Золотого глобуса-2026"

Найкращий фільм - драма

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Це був лише нещасний випадок"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

Найкраща комедія або мюзикл

"Блакитний місяць"

"Буґонія"

"Одна битва за іншою"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Жодного вибору"

"Нова хвиля"

Найкращий анімаційний фільм

"Арко"

"Вбивця демонів: Замок Нескінченності"

Найкращий фільм іноземною мовою

"Це був лише нещасний випадок" - Франція

"Жодного вибору" - Південна Корея

"Таємний агент" - Бразилія

"Сентиментальна цінність" - Норвегія

"Сират" - Іспанія

"Голос Гінд Раджаб" - Туніс

Найкраща акторка - драма

Джессі Баклі ("Гамнет")

Дженніфер Лоуренс ("Померти від кохання")

Джулія Робертс ("Після полювання")

Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")

Тесса Томпсон ("Гедда")

Єва Віктор ("Вибач, крихітко")

Найкращий актор - драма

Джоел Едґертон ("Потяг у снах")

Двейн Джонсон ("Незламний")

Майкл Б. Джордан ("Грішники")

Оскар Айзек ("Франкенштейн")

Вагнер Моура ("Таємний агент")

Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")

Найкраща акторка - комедія/мюзикл

Роуз Бірн ("Я не залізна")

Сінтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

Кейт Гадсон ("Пісня любові")

Емма Стоун ("Буґонія")

Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")

Аманда Сейфрід ("Заповіт Енн Лі")

Найкращий актор - комедія/мюзикл

Тімоте Шаламе ("Марті Супрім")

Джордж Клуні ("Джей Келлі")

Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")

Ітан Гоук ("Блакитний місяць")

Лі Бьон-хон ("Жодного вибору")

Джессі Племонс ("Буґонія")

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант ("Незламний")

Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")

Аріана Ґранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

Інґа Ібсдоттер Ліллеаас ("Сентиментальна цінність")

Емі Медіґан ("Зброя")

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Найкращий актор другого плану

Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")

Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

Пол Мескал ("Гамнет")

Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

Адам Сендлер ("Джей Келлі")

Стеллан Скарсґорд ("Сентиментальна цінність")

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Раян Куґлер ("Грішники")

Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")

Джафар Панахі («Це був лише нещасний випадок")

Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

Хлоя Чжао ("Гамнет")

Найкраща музика

Александр Деспла ("Франкенштейн")

Людвіг Ґоранссон ("Грішники")

Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")

Кандін Рай ("Сірат")

Макс Ріхтер ("Гамнет")

Ганс Циммер ("Формула-1")

Найкраща пісня

"Dream as One" - Avatar: Fire and Ash

"Golden" - K-POP Demon Hunters

"I Lied to You" - Грішники

"No Place Like Home" - Wicked: For Good

"The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good

"Train Dreams" - Сновидіння потягу

Найкращий сценарій