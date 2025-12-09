UA

"Грішники", "Юнацтво", "Розрив": всі номінанти на "Золотий глобус 2026"

Номінанти "Золотого глобусу 2026" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила претендентів на отримання премії "Золотий глобус-2026". Урочиста церемонія нагородження запланована на 11 січня та відбудеться в Лос-Анджелесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт заходу.

Так, абсолютним лідером за кількістю номінацій стала стрічка "Одна битва за іншою" - фільм відзначили одразу у дев’яти категоріях.

Серед них - нагороди за режисерську роботу Пола Томаса Андерсона, акторську гру Леонардо Ді Капріо та Чейза Інфініті, а також три окремі номінації у категорії "актор другого плану".

Високі результати також показав фільм "Сентиментальна цінність", який потрапив до восьми номінацій, а картина "Грішники" заявлена у семи категоріях.

Серед серіалів найбільше відзнак цього року отримав "Білий Лотос" - проєкт претендує на шість нагород, включно з номінацією за найкращий драматичний серіал та акторські роботи.

"Юнацтво" має п’ять шансів на перемогу, а "Вбивства в одній будівлі" та "Розрив" - по чотири номінації кожен.

Усі номінанти "Золотого глобуса-2026"

Найкращий фільм - драма

  • "Франкенштейн"

  • "Гамнет"

  • "Це був лише нещасний випадок"

  • "Таємний агент"

  • "Сентиментальна цінність"

  • "Грішники"

 

Найкраща комедія або мюзикл

  • "Блакитний місяць"

  • "Буґонія"

  • "Одна битва за іншою"

  • "Марті Супрім. Геній комбінацій"

  • "Жодного вибору"

 

  • "Нова хвиля"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Арко"

  • "Вбивця демонів: Замок Нескінченності"

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Це був лише нещасний випадок" - Франція

  • "Жодного вибору" - Південна Корея

  • "Таємний агент" - Бразилія

  • "Сентиментальна цінність" - Норвегія

 

  • "Сират" - Іспанія

  • "Голос Гінд Раджаб" - Туніс

Найкраща акторка - драма

  • Джессі Баклі ("Гамнет")

  • Дженніфер Лоуренс ("Померти від кохання")

  • Джулія Робертс ("Після полювання")

  • Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")

  • Тесса Томпсон ("Гедда")

  • Єва Віктор ("Вибач, крихітко")

Найкращий актор - драма

  • Джоел Едґертон ("Потяг у снах")

  • Двейн Джонсон ("Незламний")

  • Майкл Б. Джордан ("Грішники")

  • Оскар Айзек ("Франкенштейн")

 

  • Вагнер Моура ("Таємний агент")

  • Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")

Найкраща акторка - комедія/мюзикл

  • Роуз Бірн ("Я не залізна")

  • Сінтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

  • Кейт Гадсон ("Пісня любові")

  • Емма Стоун ("Буґонія")

  • Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")

  • Аманда Сейфрід ("Заповіт Енн Лі")

Найкращий актор - комедія/мюзикл

  • Тімоте Шаламе ("Марті Супрім")

  • Джордж Клуні ("Джей Келлі")

  • Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")

  • Ітан Гоук ("Блакитний місяць")

 

  • Лі Бьон-хон ("Жодного вибору")

  • Джессі Племонс ("Буґонія")

Найкраща акторка другого плану

  • Емілі Блант ("Незламний")

  • Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")

  • Аріана Ґранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")

  • Інґа Ібсдоттер Ліллеаас ("Сентиментальна цінність")

  • Емі Медіґан ("Зброя")

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Найкращий актор другого плану

  • Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")

  • Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")

  • Пол Мескал ("Гамнет")

  • Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

  • Адам Сендлер ("Джей Келлі")

  • Стеллан Скарсґорд ("Сентиментальна цінність")

Найкращий режисер

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

  • Раян Куґлер ("Грішники")

  • Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")

  • Джафар Панахі («Це був лише нещасний випадок")

  • Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

  • Хлоя Чжао ("Гамнет")

 

Найкраща музика

  • Александр Деспла ("Франкенштейн")

  • Людвіг Ґоранссон ("Грішники")

  • Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")

  • Кандін Рай ("Сірат")

  • Макс Ріхтер ("Гамнет")

  • Ганс Циммер ("Формула-1")

Найкраща пісня

  • "Dream as One" - Avatar: Fire and Ash

  • "Golden" - K-POP Demon Hunters

  • "I Lied to You" - Грішники

  • "No Place Like Home" - Wicked: For Good

  • "The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good

 

  • "Train Dreams" - Сновидіння потягу

Найкращий сценарій

  • Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

  • Рональд Бронстайн, Джош Сафтді ("Марті Супрім")

  • Раян Куґлер ("Грішники")

  • Джафар Панахі ("Це був лише нещасний випадок")

  • Ескіль Воґт, Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")

  • Хлоя Чжао, Меґґі О’Фаррелл ("Гамнет")

